Polgármesterek gurítottak Vasasszonyfán

- Vasasszonyfa polgármestere találkozóra hívta a környékbeli polgármestereket: a programból nem maradhatott ki a településhez kötődő tekézés rövid kipróbálása sem, hiszen a falunak nagy hagyományai vannak ebben a sportban. Vasasszonyfa ismét összekötött bennünk! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Vasasszonyfa: Ágh Péter hallgatja Tímár József múltidéző előadását

Fotó: Koszorú Mihály

Vasasszonyfa: a közösségi tekézés Pál Andrea, Vasasszonyfa polgármesterének ötlete volt.

- Új faluvezetőként körbenéztem mi minden van nálunk – mondta a polgármester. - Büszkék vagyunk arra, hogy egykoron nagy tekeélet volt nálunk, sőt a csapatunk a Szuperligában is játszott. Ezt a hangulatot, miliőt szeretnénk visszahozni. Először a körjegyzőséghez tartozó polgármestereket, önkormányzati dolgozókat, valamint a szomszéd települések vezetőit hívtuk meg. A tekéző jó állapotban van, a verseny is jó hangulatban telt. A cél az volt, hogy a vendéglátók megmutassák milyen kinccsel rendelkeznek.

A hétvégén Tímár József, a szuperligás csapat edzője, irányítója túl azon, hogy bemutatta az ereklyéit, sokat mesélt a csapatól, meccsekről.

Pál Andrea kiemelte: valamilyen módon szeretnék visszahozni a tekézést a falujukba. Ennek első lépéseként szeptember 20-án a helyieket várják tekézni.