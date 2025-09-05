szeptember 5., péntek

Falunap

Vasegerszeg falunapján köszöntötték a legfiatalabbakat és a legidősebbeket is

Címkék#Születések fája#Tehetségpaletta#Nemzeti Művelődési Intézet#Vasegerszeg#idősotthon#jubileum#falunap

Múlt szombaton falunapot rendeztek, amelyen köszöntötték a tavaly született gyermekeket, megajándékozták a fiatal tehetségeket, és megemlékeztek a település múltjáról is. A rendezvény színes programjai sokakat vonzottak Vasegerszeg központjába, ahol a közösség együtt ünnepelt.

Vaol.hu

Múlt szombaton különleges közösségi élményben lehetett része annak, aki ellátogatott a falunapra: Vasegerszeg ismét megtöltötte élettel a falu központját, ahol ünnep és emlékezés kapcsolódott össze. A nap során a közösség együtt köszöntötte a tavaly született gyermekeket, díjazta a tehetségeket, valamint megemlékezett az idősek otthona 30 éves jubileumáról.

Fotó: VN/Koszorú Mihály

Németh József, Vasegerszeg polgármestere kiemelte, hogy a legfiatalabbak köszöntése mindig szívmelengető pillanat. Hozzátette: egy tavaly született fiú és egy lány kapott fát, amikre fém névtábla is készült a gyermekek nevével. A fa helyét a szülők választják, ők ültetik el, és ők kötnek szalagot is rá.

A falunap kulturális színezetet is kapott: a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Tehetségpaletta programjában egy fiatal helybéli diák Markusovszky Lajosról szóló írásával nyert lehetőséget, hogy Kecskeméten, a Kárpát-medencei össztalálkozón képviselje települését. Az önkormányzat és az intézet közösen ajándékozta meg a fiatal tehetséget.

30 éve alapították a település egyik legfontosabb intézményét Vasegerszegen

A rendezvényen megemlékeztek a vasegerszegi idősotthon alapításának 30. évfordulójáról is. Bár az alapító már elhunyt, az önkormányzat ajándékát dr. Gergye Zoltán családja vette át, az intézményt pedig Horváth Péter megbízott igazgató képviselte. A jubileum alkalmából emlékplakettet készítettek, jelezve, hogy az otthon lakói a falu életének állandó résztvevői, megbecsült tagjai.

Az ünnepséget Ágh Péter országgyűlési képviselő jelenléte is emelte: részt vett a gyermekek és szüleik köszöntésében, valamint a díjátadásokban is.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
