Pályázat

3 órája

Vasi állatvédők is sikeresen pályáztak a Bethlen Gábor Alapnál

Címkék#Macskakommandó#Ivartalanítással a Cicákért Egyesület#Állatvédők Vasi Egyesülete#Bethlen Gábor Alapkezelő#Fekete István Állatvédő Egyesület

A Bethlen Gábor Vagyonkezelő közzétette Az állatvédő szervezetek támogatása című pályázat eredményeit, amely több civil állatvédő csoport munkáját erősíti. A kedvezményezettek között vasi állatvédők is szerepelnek.

Polgár Patrícia

A múlt héten hirdették ki a Bethlen Gábor Vagyonkezelő által kiírt Az állatvédő szervezetek támogatása című pályázat eredményeit, amelyre az ország számos állatmentő közössége jelentkezett. A friss döntésnek köszönhetően vasi állatvédők is jelentős támogatáshoz jutottak, így még hatékonyabban segíthetik a bajba jutott állatok mentését és ellátását.

Vasi állatvédők is nyertek a pályázaton
Vasi állatvédők is nyertek a pályázaton
Fotó: Szendi Péter/Illusztráció

Állami támogatáson nyertek pénzt a vasi állatvédők

A nyertesek között két szombathelyi szervezet is megtalálható: az Állatvédők Vasi Egyesülete 8 millió 450 ezer forintot, míg a Fekete István Állatvédő Egyesület 2 millió 750 ezer forintot nyert el a civil pályázaton. Szintén sikerrel járt a sárvári Ivartalanítással a Cicákért Egyesület, közismertebb nevén a Macskakommandó, amely 1 millió forint támogatásban részesült.

A listán feltűnik a Meggyeserdei Menedék Alapítvány is, amely bár nem vasi székhelyű, Devecserben működik, mégis aktívan jelen van Sárvár és Celldömölk térségében is, ahol rendszeresen segít állatok mentésében és örökbeadásában, ők 5 millió 650 ezer forintot nyertek.

 

