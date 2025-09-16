Vasi állatvédők is sikeresen pályáztak a Bethlen Gábor Alapnál

A múlt héten hirdették ki a Bethlen Gábor Vagyonkezelő által kiírt Az állatvédő szervezetek támogatása című pályázat eredményeit, amelyre az ország számos állatmentő közössége jelentkezett. A friss döntésnek köszönhetően vasi állatvédők is jelentős támogatáshoz jutottak, így még hatékonyabban segíthetik a bajba jutott állatok mentését és ellátását.

Vasi állatvédők is nyertek a pályázaton

Fotó: Szendi Péter/Illusztráció

A nyertesek között két szombathelyi szervezet is megtalálható: az Állatvédők Vasi Egyesülete 8 millió 450 ezer forintot, míg a Fekete István Állatvédő Egyesület 2 millió 750 ezer forintot nyert el a civil pályázaton. Szintén sikerrel járt a sárvári Ivartalanítással a Cicákért Egyesület, közismertebb nevén a Macskakommandó, amely 1 millió forint támogatásban részesült.

A listán feltűnik a Meggyeserdei Menedék Alapítvány is, amely bár nem vasi székhelyű, Devecserben működik, mégis aktívan jelen van Sárvár és Celldömölk térségében is, ahol rendszeresen segít állatok mentésében és örökbeadásában, ők 5 millió 650 ezer forintot nyertek.