Vasi tájszavak: te tudod, mit jelent a grádics? Teszteld magad!

Nemrég egy videóban kipróbáltuk, mennyire értem a Z generáció szlengjét – „rizz”, „slay” vagy „GOAT” –, és kiderült, hogy nem mindig beszélünk ugyanazon a nyelven. Aztán úgy döntöttünk, ideje megfordítani a helyzetet. Mit kezd egy fiatal a vasi tájszavak jelentésével?

Fotó: VN/Gáspár Eszter

Ezúttal is Kóbor Szonja, a Vas Népénél gyakornokoskodó 19 éves fiatal hölgy, vállalta a kihívást: mennyire ismeri a vasi tájszavakat, amelyek nekünk, itt élőknek szinte a mindennapok részei? Olyan kifejezésekkel szembesült, amelyek egy része elsőre talán egyszerűnek tűnik, máskor viszont igazi fejtörőt okozhat.

A videóból kiderül, hogy a generációs különbségek nemcsak az angol szlengekben, hanem a helyi nyelvjárásban is megmutatkoznak. És persze az is, hogy mindeközben mennyi nevetés és felismerés születik: a szavak nemcsak jelentéseket, hanem hangulatokat és történeteket is hordoznak.

