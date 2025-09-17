Csalók járják a vasi települést - vízóra-leolvasónak adják ki magukat

Csalók próbálnak a VASIVÍZ ZRt. nevében bejutni az ingatlanokba - tették közzé közösségi oldalukon. Mint írják, több bejelentés is érkezett hozzájuk, hogy Gyanógeregyén egy motorral közlekedő férfi a vízművek munkatársának adja ki magát, és vízmérő-leolvasásra hivatkozik.

Csalókra figyelmeztet a VASIVÍZ

Forrás: Vasivíz Zrt.

A társaság közölte: jelenleg nincs vízmérő-leolvasás a szolgáltatási területükön.

Hangsúlyozták, hogy minden valódi dolgozójuk arcképes, sorszámozott igazolvánnyal rendelkezik, melyet kötelesek felmutatni.

A VASIVÍZ arra kéri az embereket, hogy ha bizonytalanok egy „munkatárs” kilétét illetően, ne engedjék be az illetőt az ingatlanba. Ilyen esetben hívják fel a vízművek ingyenes diszpécser központját a +36 80 201 232 telefonszámon.