Figyelmeztet a VASIVÍZ

1 órája

Csalók járják a vasi települést - vízóra-leolvasónak adják ki magukat

Címkék#VASIVÍZ ZRt#átverés#igazolvány#munkatárs#csaló

Csalók próbálnak bejutni a lakásokba Gyanógeregyén vízmérő-leolvasásra hivatkozva. A VASIVÍZ arra figyelmezteti a lakosságot, hogy jelenleg nincs mérőleolvasás a szolgáltatási területükön, így aki ilyesmire hivatkozik, biztosan nem a vízművek munkatársa.

Csalók próbálnak a VASIVÍZ ZRt. nevében bejutni az ingatlanokba - tették közzé közösségi oldalukon. Mint írják, több bejelentés is érkezett hozzájuk, hogy Gyanógeregyén egy motorral közlekedő férfi a vízművek munkatársának adja ki magát, és vízmérő-leolvasásra hivatkozik.

Csalókra figyelmeztet a VASIVÍZ
Csalókra figyelmeztet a VASIVÍZ
Forrás: Vasivíz Zrt.  

Csalók próbálnak bejutni a lakásokba a VASIVÍZ nevében

A társaság közölte: jelenleg nincs vízmérő-leolvasás a szolgáltatási területükön

Hangsúlyozták, hogy minden valódi dolgozójuk arcképes, sorszámozott igazolvánnyal rendelkezik, melyet kötelesek felmutatni.

A VASIVÍZ arra kéri az embereket, hogy ha bizonytalanok egy „munkatárs” kilétét illetően, ne engedjék be az illetőt az ingatlanba. Ilyen esetben hívják fel a vízművek ingyenes diszpécser központját a +36 80 201 232 telefonszámon.

 

