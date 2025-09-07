Vaskeresztesi szüreti vigadalom zenével, felvonulással – a Fő utcán vonult a menet - fotók

Kisbíró dobolta ki a fogadónál a szüreti felvonulást, aztán Vaskeresztes főutcáján útra kelt a bolondos, vidám menet feldíszített traktorokkal, zenészekkel, táncosokkal, a település elöljáróival, a falu népével.

Vaskeresztesi szüreti felvonulás

Fotó: Unger Tamás

Vaskeresztesi szüreti vigadalom

Nem volt sietős a dolguk: szívesen időztek a házaknál, ahol megkínálták őket. A szőlőhegy kapujában tartott ünnepi megnyitón Krancz Tamás polgármester és Vámos Zoltán főispán mondott köszöntőt. A házigazda, Krancz Tamás mint elsőbálozót említette a főispánt, és azt kérte a helyi „fekete övesektől”, avassák be a hegy rejtelmeibe. Vámos Zoltán megígérte: igyekszik majd helytállni. Addig arról biztosította a helyieket: mindig örömmel érkezik Vaskeresztesre, ahol a sváb emberekre jellemzően rend van. A rend részeként pedig a munkát hálaadás, ünnep követi.

Vámos Zoltán a megnyitón.

Fotó: Unger Tamás

A megnyitó után hangulatos kulturális műsor kezdődött – 20. alkalommal adták a Vaskeresztesi Hagyományőrzők. A helyi óvodások, a gyermek és a felnőtt tánccsoport fellépése, valamint a Hagyományőrzők tréfás jelenete után a hegybíró kiadta az engedélyt a gazdáknak a szüret kezdetére. A szüreti felvonulás haladt tovább a hegyre, ahol nyitott pincék várták a vendégeket óbor-borkóstolóra. A szüreti bálban a jó hangulatról idén az E.T.P. osztrák zenekar gondoskodott.