szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Nagy siker

1 órája

Családi nap Vassurányban zenével, tánccal, lakatfa-ceremóniával

Címkék#Dr Pesovár Ernő AMI#vassurányi#Bohóc#ceremónia#lakatfa

Szombat délután lakatfa-ceremóniával kezdődött, éjjel DJ Peka bulijával ért véget a vassurányiak családi napja, ami elsősorban a helyi közösséget szólította meg, nagy sikerrel.

Ágh Péter és Forrai Dániel a vassurányi családi napon.

Fotó: Koszorú Mihály

Kora délután az újszülötteket köszöntötték a lakatfa-ceremónián, a családi nap megnyitóján közreműködtek a Vassurányi Vakáció táborozói, majd finom étellel kínálták meg a betérőket a szervezők. 

Fotó: Koszorú Mihály

Családi nap Vassurányban zenével, tánccal

A családi napon felléptek a Dr. Pesovár Ernő AMI néptáncos növendékei, Zsongi Bohóc zsonglőr műsorral, a Galaxy RRC akrobatikus rock'n'roll klub és a Dreamstars is táncbemutatóval készült. Dudu Dínó vidám táncos, énekes bulit tartott a gyerekeknek, még cukorkaesővel is megörvendeztette a gyerekeket. Őt a Sárvári Néptánckör követte. Latin-Amerikai hangulatot varázsolt a Bolero, este ismert dalokat adott elő gitárkísérettel a Bene Zoli akusztik. A tombolasorsolás után Party Art's OK szegedi bulizenekar gondoskodott az utcabáli hangulatról. Csak a főbb programpontokat soroltuk a vassurányiak családi napjáról, amely sok látogatót vonzott a kastélyparkba.

Az itt élő emberek szeretnek találkozni, jókat beszélgetni, igazán tudnak mulatni. A települést és a közösséget ünnepeltük a családi napon. Jó volt együtt látni a falut – mondta Forrai Dániel polgármester, és megköszönte támogatóiknak, a tombolafelajánlónak és a szervezésben részt vevőknek, hogy lehetővé tették a rendezvény megvalósítását.

– Jó volt bepillantani a település életébe, amely ismét megmozdult! – így kommentálta a családi napot Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki kilátogatott az eseményre.


 


 

 

