Hagyományőrzés

Szent Mihály napját ünnepelték meg Vasszentmihályon

Ápolják a hagyományokat, közösségben: kisebbek és nagyobbak is. A vasszentmihályi Szent Mihály napjának ünnepe emlékezetes alkalom volt.

Gombos Kálmán

A Vasszentmihályi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte, a közösség pedig megvalósította: a település névadójának neve napját ünnepelték meg. A helyiek igencsak kitettek magukért: óvodástól a senior táncosokig sok-sok fellépő örvendeztette meg a szép számban összegyűlt közönséget. Akik finom falatokkal, jó hangulatú beszélgetéssel gazdagodva tették teljessé a napot.

Vasszentmihály közössége a névadó szentet ünnepelte
Vasszentmihály közössége a névadó szentet ünnepelte
Fotó: VN/Novák Roland

Vasszentmihályi hagyományok

Elsőként Császár Istvánné, Klárika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, és felidézte, hogy Szt. Mihály napja sok nemzedék óta a hagyományokról szól. A nemzetiségi kultúra megőrzése és ápolása fontos – beleértve nyelvüket, dalokat, táncokat és ételeket is. V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője pedig a Szt. Mihály-napi egykori tüzeket idézte fel, és azokhoz hasonlította a vasszentmihályiak hagyományőrző rendezvényét. Felidézte a magyarországi németek értékeit, beleértve a Vas vármegyeiek tevékenységét is. Elismerően szólt a település összefogásáról és aktív közösségéről is.

Vasszentmihály közössége a névadó szentet ünnepelte
Fotó: VN/Novák Roland

Változatos műsorok, németül

A köszöntések után következtek a kulturális műsorok: fellépett a szentgotthárdi Játékvár óvoda német nemzetiségi csoportja. Három lány képviselte a Szent Gotthárd általános iskolát, illetve német nyelvű nemzetiségi énekkar is színpadra állt: ők pedig Alsószölnökről érkeztek. De hallhattunk német nyelvű mesét is, közben pedig kilenc csapat a főzésben jeleskedett.

Az első alkalom nem utolsó: hagyományteremtő céllal hozták létre, azaz: jövőre újra, együtt!

Szent Mihály nap Vasszentmihályon

Fotók: Novák Roland

