szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

1 órája

Egy kicsit kilépni a mindennapok rohanásából - Erről is szól a családi nap

Címkék#Családi nap#Vasszentmihályi Önkormányzat#vasszentmihályi nap#program

A felnőttek hozták a gyerekeket, vagy ők hozták a szüleiket? Igazából mindegy is: lényeg, hogy együtt volt Vasszentmihály közössége egy vidám családi napon.

Gombos Kálmán

A hétvégén rendezték meg a Családi napot a Vasszentmihályi Önkormányzat szervezésében, a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. „Fő célunkk az volt, hogy kikapcsolódjunk, találkozzunk, beszélgethessenek az itt élők – és mindez erősítse a közösségi összetartozást” – mesélte lapunknak Benczik Szabolcsné Vasszentmihály polgármestere. Kiléptek kicsit a hétköznapok rohanásából, és éltek az alkalommal, hogy azzal is lehessen váltani pár szót, aki esetleg csak néhány házzal lakik odébb – de máskor legfeljebb egy intésre, mosolyra jut idő és lehetőség.

Vasszentmihályi családi nap: együtt szórakozott a falu
Vasszentmihályi családi nap: együtt szórakozott a falu
Fotó: VN/Benczik Szabolcsné

Együtt a családok Vasszentmihályon

A választható programok többsége a gyermekek szórakoztatását szolgálta. Ilyen volt a légvár, az arcfestés, a csillámtetoválás, lufihajtogatás – és persze az ügyességi vetélkedők. Nagy sikere volt a gyermekjáratnak: az apró járművek vontatta kis kocsi újra és újra körbejárt, hangos tetszésnyilvánítás közepette. A szülők is aktívan részt vettek a programokban, tehát a „családi” jelző mindenképpen jogos volt. A felnőtt közönség pedig egy nagyon színvonalas operett válogatást hallgathatott meg Horváth Rebeka és Joó Levente előadásában. Ezt követően izgalmas tombolasorsolás tette még színesebbé a rendezvényt.

Vasszentmihályi családi nap: együtt szórakozott a falu
Fotó: VN/Benczik Szabolcsné

Gulyásleves, palacsinta, hot-dog: akadt itt minden finomság, sőt! Még natúr gyümölcskoktélt is felszolgáltak az ügyes kezű szervezők a megjelenteknek. Természetesen a gyermekeknek nem hiányozhatott a jégkrém sem. Így hát egy nagyon kellemes, vidám és tartalmas délutánt töltöttek el együtt a vasszentmihályiak, méltó módon búcsúztatva az idei nyarat.

Vasszentmihályi családi nap

Fotók: VN

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu