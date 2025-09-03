Egy kicsit kilépni a mindennapok rohanásából - Erről is szól a családi nap

A hétvégén rendezték meg a Családi napot a Vasszentmihályi Önkormányzat szervezésében, a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. „Fő célunkk az volt, hogy kikapcsolódjunk, találkozzunk, beszélgethessenek az itt élők – és mindez erősítse a közösségi összetartozást” – mesélte lapunknak Benczik Szabolcsné Vasszentmihály polgármestere. Kiléptek kicsit a hétköznapok rohanásából, és éltek az alkalommal, hogy azzal is lehessen váltani pár szót, aki esetleg csak néhány házzal lakik odébb – de máskor legfeljebb egy intésre, mosolyra jut idő és lehetőség.

Vasszentmihályi családi nap: együtt szórakozott a falu

Fotó: VN/Benczik Szabolcsné

Együtt a családok Vasszentmihályon

A választható programok többsége a gyermekek szórakoztatását szolgálta. Ilyen volt a légvár, az arcfestés, a csillámtetoválás, lufihajtogatás – és persze az ügyességi vetélkedők. Nagy sikere volt a gyermekjáratnak: az apró járművek vontatta kis kocsi újra és újra körbejárt, hangos tetszésnyilvánítás közepette. A szülők is aktívan részt vettek a programokban, tehát a „családi” jelző mindenképpen jogos volt. A felnőtt közönség pedig egy nagyon színvonalas operett válogatást hallgathatott meg Horváth Rebeka és Joó Levente előadásában. Ezt követően izgalmas tombolasorsolás tette még színesebbé a rendezvényt.

Vasszentmihályi családi nap: együtt szórakozott a falu

Fotó: VN/Benczik Szabolcsné

Gulyásleves, palacsinta, hot-dog: akadt itt minden finomság, sőt! Még natúr gyümölcskoktélt is felszolgáltak az ügyes kezű szervezők a megjelenteknek. Természetesen a gyermekeknek nem hiányozhatott a jégkrém sem. Így hát egy nagyon kellemes, vidám és tartalmas délutánt töltöttek el együtt a vasszentmihályiak, méltó módon búcsúztatva az idei nyarat.