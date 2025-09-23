56 perce
Ennyi pénzt kaptak a vasváriak az adó egy százalékos felajánlásokból
A legtöbb a sportegyesülethez és az önkéntes tűzoltókhoz érkezett, de több alapítvány és közösségi szervezet is részesült az összegekből. Közel négymillió forintot ajánlottak fel vasvári civil szervezeteknek az adó egy százalékos támogatás formájában.
A NAV közzétette a kedvezményezettek listáját és közel négymillió forintnyi támogatás érkezett a vasvári civil szervezetekhez a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásából. Sportra, oktatásra, hagyományőrzésre és tűzoltói munkára is jutott. A városban összesen tizenhét szervezet részesült az adakozó kedvből, közülük egyedül a Vasvár Városi Sportegyesület lépte át az egymillió forintos határt: számukra több mint másfél millió forintot ajánlottak fel az adózók.
Vasvári civil szervezeteknek is jutott
A második legtámogatottabb a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület lett, amely kicsivel több, mint 630 ezer forinthoz jutott. A listán harmadikként a Vasvári Diákokért Alapítvány szerepel közel 250 ezres összeggel, míg a Vasvár Városért Közalapítvány kis híján 200 ezer forintot könyvelhetett el. A Vasvári Domonkos Kolostor Alapítványhoz 128 ezer forint érkezett, a Vasvári Kisdedóvó Egyesület pedig 137 ezer forintot kapott.
A többi szervezet főként ötvenezer és százezer forint közötti összeggel gazdagodott. Bár ezek az összegek nem számítanak kiugrónak, a helyi közösségek működéséhez, programjaik megvalósításához mégis fontos segítséget jelenthetnek.
A teljes lista
- Vasvár Városi Sportegyesület – 1 542 689 Ft
- Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület – 635 828 Ft
- Vasvári Diákokért Alapítvány – 249 394 Ft
- Vasvár Városért Közalapítvány – 198 980 Ft
- Vasvári Diabétesz Egyesület – 178 711 Ft
- Góré Dombi Lovas Sport Egyesület – 146 153 Ft
- Commedias Egyesület – 142 908 Ft
- Vasvári Kisdedóvó Egyesület – 137 203 Ft
- Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány – 128 886 Ft
- Nagymákfáért Egyesület – 121 152 Ft
- Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ – 104 650 Ft
- Sánc Kulturális és Turisztikai Egyesület – 61 504 Ft
- Rozskó Mária a Békés Otthonért Alapítvány – 56 336 Ft
- Vasvári Petőfi Horgász Egyesület – 42 161 Ft
- Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány – 28 894 Ft
- Modern Értékekért Közösség Civil Kezdeményezés Vasvár és Térsége Fejlődéséért Egyesület – 13 500 Ft
- Vas-vár Örökség Népfőiskola – 12 168 Ft