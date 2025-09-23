Ennyi pénzt kaptak a vasváriak az adó egy százalékos felajánlásokból

A NAV közzétette a kedvezményezettek listáját és közel négymillió forintnyi támogatás érkezett a vasvári civil szervezetekhez a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásából. Sportra, oktatásra, hagyományőrzésre és tűzoltói munkára is jutott. A városban összesen tizenhét szervezet részesült az adakozó kedvből, közülük egyedül a Vasvár Városi Sportegyesület lépte át az egymillió forintos határt: számukra több mint másfél millió forintot ajánlottak fel az adózók.

A vasvári könyvtárnak és a művelődési központnak százezer forintot ajánlottak fel

Vasvári civil szervezeteknek is jutott

A második legtámogatottabb a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület lett, amely kicsivel több, mint 630 ezer forinthoz jutott. A listán harmadikként a Vasvári Diákokért Alapítvány szerepel közel 250 ezres összeggel, míg a Vasvár Városért Közalapítvány kis híján 200 ezer forintot könyvelhetett el. A Vasvári Domonkos Kolostor Alapítványhoz 128 ezer forint érkezett, a Vasvári Kisdedóvó Egyesület pedig 137 ezer forintot kapott.

A többi szervezet főként ötvenezer és százezer forint közötti összeggel gazdagodott. Bár ezek az összegek nem számítanak kiugrónak, a helyi közösségek működéséhez, programjaik megvalósításához mégis fontos segítséget jelenthetnek.

