Ennyi pénzt kaptak a vasváriak az adó egy százalékos felajánlásokból

Vasvár Városért Közalapítvány, Vasvár Város, Vasvári Diákokért Alapítvány, vasvári szervezet

A legtöbb a sportegyesülethez és az önkéntes tűzoltókhoz érkezett, de több alapítvány és közösségi szervezet is részesült az összegekből. Közel négymillió forintot ajánlottak fel vasvári civil szervezeteknek az adó egy százalékos támogatás formájában.

Vaol.hu

A NAV közzétette a kedvezményezettek listáját és közel négymillió forintnyi támogatás érkezett a vasvári civil szervezetekhez a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásából. Sportra, oktatásra, hagyományőrzésre és tűzoltói munkára is jutott.  A városban összesen tizenhét szervezet részesült az adakozó kedvből, közülük egyedül a Vasvár Városi Sportegyesület lépte át az egymillió forintos határt: számukra több mint másfél millió forintot ajánlottak fel az adózók.

A vasvári könyvtárnak és a művelődési központnak százezer forintot ajánlottak fel
A vasvári könyvtárnak és a művelődési központnak százezer forintot ajánlottak fel 
Forrás: Nagy Gáspár Művelődési Központ

Vasvári civil szervezeteknek is jutott

A második legtámogatottabb a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület lett, amely kicsivel több, mint 630 ezer forinthoz jutott. A listán harmadikként a Vasvári Diákokért Alapítvány szerepel közel 250 ezres összeggel, míg a Vasvár Városért Közalapítvány kis híján 200 ezer forintot könyvelhetett el. A Vasvári Domonkos Kolostor Alapítványhoz 128 ezer forint érkezett, a Vasvári Kisdedóvó Egyesület pedig 137 ezer forintot kapott.

A többi szervezet főként ötvenezer és százezer forint közötti összeggel gazdagodott. Bár ezek az összegek nem számítanak kiugrónak, a helyi közösségek működéséhez, programjaik megvalósításához mégis fontos segítséget jelenthetnek.

A teljes lista

  • Vasvár Városi Sportegyesület – 1 542 689 Ft
  • Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület – 635 828 Ft
  • Vasvári Diákokért Alapítvány – 249 394 Ft
  • Vasvár Városért Közalapítvány – 198 980 Ft
  • Vasvári Diabétesz Egyesület – 178 711 Ft
  • Góré Dombi Lovas Sport Egyesület – 146 153 Ft
  • Commedias Egyesület – 142 908 Ft
  • Vasvári Kisdedóvó Egyesület – 137 203 Ft
  • Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány – 128 886 Ft
  • Nagymákfáért Egyesület – 121 152 Ft
  • Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ – 104 650 Ft
  • Sánc Kulturális és Turisztikai Egyesület – 61 504 Ft
  • Rozskó Mária a Békés Otthonért Alapítvány – 56 336 Ft
  • Vasvári Petőfi Horgász Egyesület – 42 161 Ft
  • Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány – 28 894 Ft
  • Modern Értékekért Közösség Civil Kezdeményezés Vasvár és Térsége Fejlődéséért Egyesület – 13 500 Ft
  • Vas-vár Örökség Népfőiskola – 12 168 Ft

 

