A fürdőtől a Szentkútig – összehangolt fejlesztések Vasvár szabadidős övezetében

A találkozót Kovács István, a Vasvár Nagytérségi Népfőiskola szakmai vezetője nyitotta meg. Kiemelte: a népfőiskola négy éve működik aktívan az értékmentés, tudásátadás és a közösségi élmények előmozdításának jegyében. Az általuk megálmodott Nagytérségi Népfőiskolai Központ számára a város már biztosította a helyszínt a fürdő melletti egykori kemping területén, a szükséges engedélyes tervek is rendelkezésre állnak.

Konzultációt tartottak kedden Vasváron a Szentkút és környéke jövőjéről, Tóth Balázs polgármester ismertette a város terveit

Fotó: Novák Roland

A komplexum megvalósítása kormányzati vagy pályázati támogatás függvénye, az optimista várakozások szerint öt éven belül elindulhat a kivitelezés. A szabadidős centrum egyébként kulturális és szakrális szempontból frekventált hely, amit a rekreációt keresők is szívesen keresnek fel kikapcsolódásként. A Szentkúthoz tartozó színpadon már két éve nagyszabású világzenei koncertek szórakoztatják a közönséget, és volt már a horgászokkal közös szervezésben aktív családi nap is a területen. A mostani összejövetel célja az volt, hogy a résztvevők megosszák egymással rövid, közép- és hosszú távú terveiket, ami a rekreációs övezetet érinti a közös gondolkodás és a közös jövőkép kialakítása jegyében.

Komplex tervek Vasvár rekreációs övezetére

Elsőként Tóth Balázs polgármester ismertette a város terveit a teljes rekreációs övezetre vonatkozóan. Hangsúlyozta: az elmúlt években az önkormányzatnak sikerült megvásárolnia az ide tartozó területek többségét, így lehetőség nyílhat összehangolt, átfogó és komplex fejlesztések elindítására. A tervek érintik többek között volt szakközépiskola hasznosítását, amely szállodának, egészségügyi létesítménynek, üzletnek egyaránt alkalmas lehet, várják a befektetőket.

A szabadidős övezetben tervezik a jövőben a termelői piac részleges lefedését, a parkoló térkövezését és egy kétmedencés tanuszoda megépítését. Utóbbi egy kormányzati program támogatásából valósulhat meg, és a fenntartását is az állam vállalja majd magára.

A rekreációs övezetben a parkoló utáni területen van a fürdő és camping. Utóbbi helyre készülhet majd el a népfőiskolai nagytérségi centrum. A régi camping területét használatba adta a város a szervezetnek. A tervek szerint itt 80 szobás szállással, 300 fős közösségi térrel képzőközpont épül majd, és a fürdő fejlesztésére is jut a támogatásból.

A beruházáshoz kiviteli szinten már megvannak a tervek. Támogatás esetén azonnal indulhat az építés.