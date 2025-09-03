szeptember 3., szerda

A fürdőtől a Szentkútig – összehangolt fejlesztések Vasvár szabadidős övezetében

Címkék#Vasvár Népfőiskola#Szentkút#Tóth Balázs#kemping#rekreációs övezet#Kovács István

A térség szereplői összefogással tervezik a Szentkút és környékének jövőjét. A Vasvár Népfőiskola és az önkormányzat közös kezdeményezésére egyeztetésre gyűltek össze civil szervezetek, erdészeti szakemberek és helyi érdeklődők az Ezredes Kávéházban. A találkozó célja a Szentkút és tágabb környezetének – a fürdő, a kemping, a Csónakázó-tó és a parkerdő – fejlesztési elképzeléseinek összehangolása, valamint a hosszú távú együttműködések megerősítése volt.

Pogács Mónika

A találkozót Kovács István, a Vasvár Nagytérségi Népfőiskola szakmai vezetője nyitotta meg. Kiemelte: a népfőiskola négy éve működik aktívan az értékmentés, tudásátadás és a közösségi élmények előmozdításának jegyében. Az általuk megálmodott Nagytérségi Népfőiskolai Központ számára a város már biztosította a helyszínt a fürdő melletti egykori kemping területén, a szükséges engedélyes tervek is rendelkezésre állnak. 

Vasvár
Konzultációt tartottak kedden Vasváron a Szentkút és környéke jövőjéről, Tóth Balázs polgármester ismertette a város terveit
Fotó: Novák Roland

A komplexum megvalósítása kormányzati vagy pályázati támogatás függvénye, az optimista várakozások szerint öt éven belül elindulhat a kivitelezés. A szabadidős centrum egyébként kulturális és szakrális szempontból frekventált hely, amit a rekreációt keresők is szívesen keresnek fel kikapcsolódásként. A Szentkúthoz tartozó színpadon már két éve nagyszabású világzenei koncertek szórakoztatják a közönséget, és volt már a horgászokkal közös szervezésben aktív családi nap is a területen. A mostani összejövetel célja az volt, hogy a résztvevők megosszák egymással rövid, közép- és hosszú távú terveiket, ami a rekreációs övezetet érinti a közös gondolkodás és a közös jövőkép kialakítása jegyében. 

Komplex tervek Vasvár rekreációs övezetére

Elsőként Tóth Balázs polgármester ismertette a város terveit a teljes rekreációs övezetre vonatkozóan. Hangsúlyozta: az elmúlt években az önkormányzatnak sikerült megvásárolnia az ide tartozó területek többségét, így lehetőség nyílhat összehangolt, átfogó és komplex fejlesztések elindítására. A tervek érintik többek között volt szakközépiskola hasznosítását, amely szállodának, egészségügyi létesítménynek, üzletnek egyaránt alkalmas lehet, várják a befektetőket. 

A szabadidős övezetben tervezik a jövőben a termelői piac részleges lefedését, a parkoló térkövezését és egy kétmedencés tanuszoda megépítését. Utóbbi egy kormányzati program támogatásából valósulhat meg, és a fenntartását is az állam vállalja majd magára. 

A rekreációs övezetben a parkoló utáni területen van a fürdő és camping. Utóbbi helyre készülhet majd el a népfőiskolai nagytérségi centrum. A régi camping területét használatba adta a város a szervezetnek. A tervek szerint itt 80 szobás szállással, 300 fős közösségi térrel képzőközpont épül majd, és a fürdő fejlesztésére is jut a támogatásból.

 A beruházáshoz kiviteli szinten már megvannak a tervek. Támogatás esetén azonnal indulhat az építés. 

A vasvári fürdőt és a Szentkúti Kápolnát is érinti a fejlesztés 

Tóth Balázs a fürdő működtetéséről is beszélt, ami 25-30 milliós költséget jelent évente a városnak. 

  • A fejlesztés a teljes gépészetet érinti majd, 
  • a teniszpálya helyén készül egy új épület is, 
  • fedett medencével, szerves egységben a népfőiskolai centrummal. 
    A rekreációs övezetet érintően a Szentkúti Kápolna felújítása is napirenden van, amelyre az egyház 9 millió forintos támogatást kapott. 
    A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége képviseletében Puskás Norbert ügyvezető is megosztotta a rekreációs övezetet érintő terveiket. A Csónakázó-tó körül volt már számos beruházásuk. A közeljövőben a 2-es tó körüli területet fejlesztenék sétánnyal, padokkal, játszótérrel, napvitorlákkal, homokozóval, mintegy 31 milliós pályázati pénzt szánva minderre. A beruházás 2026-ban készülhet el. 
    A Szentkúti Parkerdő a Szentkúti Színpaddal szintén szerves része a szabadidős területnek, ennek karbantartása a Szombathelyi Erdészeti Zrt. feladata. Ruborics Tamás ökoturisztikai műszaki vezető számolt be az elmúlt időszakban végzett erdőkarbantartásról, lépcsősor- és támfalépítésekről, faápolási munkákról, valamint a jövőbeni természetvédelmi és turisztikai célú beavatkozásokról. 

A Vasvár Népfőiskola is hozzájárul a rekreációs övezet megújításához

A projektismertetések után ismét Kovács István vette át a szót, aki kiemelte: a Vasvár Népfőiskola a tudásalapú közösségi programokkal is hozzá szeretne járulni a szabadidős övezet megújításához, a szervezet továbbá 20-30 millió forintos forrást különít el a camping ideiglenes újranyitására, és terveik között szerepel a vasvári Kneipp-hálózat felújítása, valamint rekreációs ösvények kialakítása és egy üvegház alapjainak kialakítása is. 

A fórum helyszínbejárással folytatódott Vasváron, jobbra Tóth Balázs polgármester
Fotó: Novák Roland 

A konzultáció után tartott helyszínbejáráson a résztvevők megtekintették a fürdőt, ahol Zágorhidi-Czigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt az új, egész évben használható fürdőépület terveiről. Emellett résztvevők felkeresték a Csónakázó-tavat, a Parkerdőt és a Szentkúti Színpadot is. 

Legyen a vezérmotívum a harmónia, s ennek jegyében tekintsünk előre minden fejlesztésre, minden elképzelésre – közösen, egymást erősítve

 – hangsúlyozta zárszavában a nap végén tartott közös ebéden Kovács István, aki még hozzátette: a mostani kezdeményezés példát mutat arra, hogyan lehet a térség szereplőinek együttműködésével olyan komplex, egymást erősítő fejlesztési elképzeléseket kidolgozni, amelyek nemcsak megőrzik, hanem gazdagítják is Vasvár természetes, kulturális és közösségi értékeit. 

