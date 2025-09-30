Stabil a város kasszája – ülésezett a vasvári képviselő-testület

szeptember 30., kedd

Vasvár képviselő-testülete szeptember 25-én ülésezett, ahol Tóth Balázs polgármester ismertette az önkormányzat 2025. első féléves gazdálkodását. Az ülésen szó volt az intézmények működéséről, a fiatalok ösztöndíjpályázatáról, ingatlanügyekről és a városi kitüntetések odaítéléséről is.

Ülésezett a vasvári képviselő-testület

Fotó: Szendi Péter

Szeptember 25-én ülésezett a vasvári önkormányzat képviselő-testülete, ahol több fontos ügyet tárgyaltak. Az első napirendi pontban Tóth Balázs polgármester számolt be a 2025. első féléves gazdálkodásról.

Fotó: Szendi Péter

A bevételi oldalon a város jó hírekkel szolgálhat: több mint 2,1 milliárd forint folyt be a kasszába, ami meghaladta az előzetes terveket. A legnagyobb tételt a korábban lekötött bankbetétek feloldása jelentette (950 millió forint), de jelentős összeg érkezett az előző évből megmaradt pénzből és az állami támogatásokból is. 

A költségvetési támogatásoknál a tervezettnél közel 10 millió forinttal többletforrást kapott az önkormányzat, főként szociális pótlékokra, a gyermekjóléti szolgálat támogatására, valamint a tavalyi év elszámolásai alapján.

Az önkormányzathoz tartozó intézmények is időarányosan teljesítettek: a Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeinek majdnem fele folyt be, a Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde 140 millió, a Városi Könyvtár és Művelődési Központ pedig 48 millió forint bevételre tett szert.

Így alakultak a kiadások

Kiadások tekintetében valamivel több mint 2 milliárd forint szerepel a beszámolóban. 

A város költségvetése stabilan alakult az első félévben: a mindennapi kiadások – az önkormányzati dolgozók bére, járulékai, a rezsi és az intézmények működési költségei – nagyjából az időarányos szinten teljesültek. Erre összesen 707 millió forintot költöttek az év első hat hónapjában, ami az éves keret felét jelenti. 

A felújításokra 14 millió forint ment el a tervezett 345 millióból. Beruházásokra 58 millió forintot költöttek, ami a keret harmadának felel meg. Az „egyéb fejlesztési kiadások” kategóriában viszont jóval magasabb volt a teljesítés. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb építkezések és felújítások döntő része az év második felében, illetve a következő években várható.

A város pénzügyi helyzete stabil, hitelt nem kellett felvenni, és a szabad pénzeszközökből jelentős összegeket tudtak lekötni – a lekötött betétek állománya június végén 400 millió forint, a készpénzkészlet pedig 212 millió forint volt, ebből 12 millió pályázati számlákon - derül ki a beszámolóból.

Más ügyek

Az ülésen Bozzai Nóra intézményvezető is beszámolt a vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde első féléves tevékenységéről. Döntés született továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához való csatlakozásról, amely a helyi fiatalok továbbtanulását segíti. Az ülésen ingatlanügyeket tárgyaltak, valamint előkészítették a városi kitüntetések – köztük a „Vasvár Város Díszpolgára”, a „Vasvár Városért” érdemérem, a „Barabás István Díj” és a „Városfejlesztésért Díj” – odaítélését, amelyről zárt ülésen döntöttek.

 

