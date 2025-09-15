szeptember 15., hétfő

Vastaps Vasváron: a Magyarock Dalszínház Klapka-musicalje lenyűgözte a közönséget

Címkék#Petőfi Kulturális Program#Magyarock Dalszínház#vasvári

Rockos lendület, történelmi hősök és telt házas siker – a vasvári közönség nagy tapssal jutalmazta a Magyarock Dalszínház Klapka című musicaljét, amely egy estére újraélhetővé tette a szabadságharc pillanatait.

A Magyarock Dalszínház Vasvárra érkezett

Fotó: Makrai Tamás

Szeptemberben igazi színházi csemegében volt része a vasvári közönségnek: a Magyarock Dalszínház hozta el a városba a Klapka című rockmusicalt, amelyet Másik Lehel és Vizeli Csaba jegyeznek. A darab alapjául Takács Tibor „Klapka katonái” című ifjúsági regénye szolgált, és nem kisebb feladatot vállalt, mint emléket állítani a szabadságharc legendás tábornokának, Klapka Györgynek.

Teltház a vasvári nézőtéren
Fotó: Makrai Tamás / Forrás: Vasvár Népfőiskola

Teltház és hatalmas siker Vasváron

A Nagy Gáspár Művelődési Központban tartott előadásra zsúfolásig megtelt a nézőtér. A lendületes dalok, a látványos színpadi megoldások és a történelmi hangulat magával ragadóvá tette az előadást. A darab az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó, sorsdöntő időszakába repítette vissza a nézőket.

A közönség vastapssal hálálta meg az előadást, amely egyszerre volt szórakoztató és felemelő. A történet, a zene és a színészi játék együtt idézte meg a szabadságharc hősi világát — méltó emléket állítva Klapka Györgynek és korának.

Látványos előadást hozott Vasvárra a Magyarock Dalszínház
Fotó: Makrai Tamás

A vasvári előadás a Petőfi Kulturális Program részeként valósult meg, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával. A helyi szervezést a Nagy Gáspár Művelődési Központ és a Vasvár Népfőiskola közösen végezte - adták hírül közösségi oldalukon.

 

