Mostantól műszaki bolt is várja a vásárlókat ezen a vasi településen

Újabb üzlettel bővült Vasvár kereskedelmi kínálata: szeptember 3-án hivatalosan is megnyitotta kapuit egy új műszaki bolt, amely háztartási nagygépekkel és több száz praktikus termékkel várja a vásárlókat a város főterén.

Vaol.hu

Új üzlettel gazdagodott Vasvár: szeptember 3-án ünnepélyes megnyitóval nyitotta meg kapuit a műszaki bolt a Szentmihályfalvi utcában. Az eseményen jelen volt Tóth Balázs polgármester is, aki a hagyományos szalagátvágással adta át a város lakóinak az új üzletet.

Új bolttal bővült a vasvári kínálat
Új bolttal bővült a vasvári kínálat
Forrás: Vasvár Város  Önkormányzata

Új műszaki bolt Vasváron

A műszaki bolt tulajdonosainak tevékenysége nem ismeretlen a térségben: Körmenden gazdaboltot, Őriszentpéteren iparcikk boltot, míg Vasváron immár műszaki üzletet működtet a cég. Céljuk, hogy minden fontos háztartási és műszaki cikk egy helyen legyen elérhető, így valódi hiánypótló kereskedelmi egység nyílt most Vasváron.

- A főtéren, a régi orvosi rendelő helyén kialakított bolt modern, esztétikus megjelenésével is hozzájárul a városközpont arculatához. „A háztartási nagygépek és a széles kínálat olyan lehetőséget biztosít a helyieknek, amely eddig hiányzott Vasvárról” – fogalmazott Tóth Balázs polgármester a megnyitón.

Az új műszaki boltban számos termék közül válogathatnak a vásárlók: háztartási nagygépek, kisgépek, elektronikai cikkek, valamint számos praktikus kiegészítő szerepel a kínálatban. A tulajdonosok hangsúlyozták: céljuk, hogy a helyiek számára ne kelljen távolabb utazni egy-egy nagyobb műszaki vásárlás miatt, hiszen Vasváron is minden elérhető lesz egy helyen.

„Köszönjük a város bizalmát és a lehetőséget! Szeretettel várjuk a vásárlókat új üzletünkben” – üzenték a tulajdonosok.

A új műszaki áruház Vasváron, a Szentmihályfalvi utca 2. szám alatt várja a vásárlókat.

Tóth Balázs, vasvári polgármester átvágja az új üzlet szalagját
Tóth Balázs, vasvári polgármester átvágja az új üzlet szalagját
Forrás: Vasvár Város  Önkormányzata

 

