szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kínálat

5 órája

Ősszel Vasváron mindenki talál izgalmas programot: sajtkóstoló, parfümkészítés és koktélparti vár

Címkék#Vasvár Népfőiskola#KLAPKA#térség

Ősszel sem marad élmények nélkül Vasvár és térsége: a Népfőiskola gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket – lesz parfümkészítés, sajtkóstoló, kvízest, és még a francia barokk zongorajáték is terítékre kerül.

Rendkívül széleskörű programkínálattal készül az őszre a Vasvár Népfőiskola. A szeptember ingyenes ütőhangszeres bemutatóval indult, majd szintén ingyenes elsősegély-tanfolyammal folytatódott, ahol az újraélesztéstől a csonttörés ellátásáig sok hasznos tudást sajátíthattak el a résztvevők.

Izgalmas és változatos ősz a Vasvár Népfőiskolán
Izgalmas és változatos ősz a Vasvár Népfőiskolán
Forrás: Vasvár Népfőiskola

A Vasvár Népfőiskola közelgő programjai

A kulturális vonal sem marad el: szeptember 9-én a KLAPKA rockmusicalt tekintheti meg a közönség a Nagy Gáspár Művelődési Központban, szeptember 11-én pedig József Attila 120. születésnapjára emlékezik a „Vasútállomás” pódiumműsor Tóth Péter Lóránt előadásában.

A gasztronómia rajongóinak kihagyhatatlan a szeptember 13-i Francia est, ahol a szombathelyi Sajtkuckó különleges sajtjaihoz Nagy Elek zongorajátéka társul. Emellett a kovászos kenyér- és réteskészítő gasztroműhelyek is várják az érdeklődőket az őszi hónapokban.

Az alkotás a középpontban

Aki alkotni vágyik, több izgalmas workshop közül választhat: szeptember 20-án Oszkóban parfümkészítés, 26-án rózsahímzés, 27-én pedig réz- és alumínium ékszerkészítés szerepel a kínálatban. A kreatív vonalat erősíti a méhviasz-gyertya készítés is, Katavics-Tuboly Tímea vezetésével.

A kikapcsolódás szerelmeseinek szól a szeptember 12-i ötórai tea bemutató az Ezredes Kávéházban, ahol szeptember 20-án kvízest is várja a játékos kedvűeket. A jó hangulat garantált a szeptember 26-i haladó koktélkészítő workshopon, Szatmári Zoli bártender vezetésével.

Az egészségmegőrzés sem marad ki: szeptember 18-tól minden csütörtökön gyógytorna foglalkozások segítik a testi-lelki feltöltődést.

A sor zárásaként szeptember 23-án Tóth Balázs tart drogprevenciós előadást, amelyre szülők, nagyszülők és pedagógusok figyelmét egyaránt felhívják a szervezők. A programok részleteiről, helyszínekről bővebben itt olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu