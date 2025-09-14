Ősszel Vasváron mindenki talál izgalmas programot: sajtkóstoló, parfümkészítés és koktélparti vár

Rendkívül széleskörű programkínálattal készül az őszre a Vasvár Népfőiskola. A szeptember ingyenes ütőhangszeres bemutatóval indult, majd szintén ingyenes elsősegély-tanfolyammal folytatódott, ahol az újraélesztéstől a csonttörés ellátásáig sok hasznos tudást sajátíthattak el a résztvevők.

Izgalmas és változatos ősz a Vasvár Népfőiskolán

Forrás: Vasvár Népfőiskola

A Vasvár Népfőiskola közelgő programjai

A kulturális vonal sem marad el: szeptember 9-én a KLAPKA rockmusicalt tekintheti meg a közönség a Nagy Gáspár Művelődési Központban, szeptember 11-én pedig József Attila 120. születésnapjára emlékezik a „Vasútállomás” pódiumműsor Tóth Péter Lóránt előadásában.

A gasztronómia rajongóinak kihagyhatatlan a szeptember 13-i Francia est, ahol a szombathelyi Sajtkuckó különleges sajtjaihoz Nagy Elek zongorajátéka társul. Emellett a kovászos kenyér- és réteskészítő gasztroműhelyek is várják az érdeklődőket az őszi hónapokban.

Az alkotás a középpontban

Aki alkotni vágyik, több izgalmas workshop közül választhat: szeptember 20-án Oszkóban parfümkészítés, 26-án rózsahímzés, 27-én pedig réz- és alumínium ékszerkészítés szerepel a kínálatban. A kreatív vonalat erősíti a méhviasz-gyertya készítés is, Katavics-Tuboly Tímea vezetésével.

A kikapcsolódás szerelmeseinek szól a szeptember 12-i ötórai tea bemutató az Ezredes Kávéházban, ahol szeptember 20-án kvízest is várja a játékos kedvűeket. A jó hangulat garantált a szeptember 26-i haladó koktélkészítő workshopon, Szatmári Zoli bártender vezetésével.

Az egészségmegőrzés sem marad ki: szeptember 18-tól minden csütörtökön gyógytorna foglalkozások segítik a testi-lelki feltöltődést.

A sor zárásaként szeptember 23-án Tóth Balázs tart drogprevenciós előadást, amelyre szülők, nagyszülők és pedagógusok figyelmét egyaránt felhívják a szervezők. A programok részleteiről, helyszínekről bővebben itt olvashat.