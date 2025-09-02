35 perce
Gyémántdiplomája alkalmából köszöntötték Borsos Józsefné Madi nénit a vasvári tanévnyitón
A vasvári tanévnyitó legmeghatóbb pillanata volt, amikor az iskola közössége gyémántdiplomája alkalmából köszöntötte Borsos Józsefnét, mindenki Madi nénijét. Emellett 49 kis elsős is megkezdte iskolás éveit.
Szeptember 1-jén ünnepélyesen megnyíltak az iskola kapui Vasváron is. A tanévnyitón Sejberné Szabó Marianna igazgató köszöntötte a diákokat, a szülőket és a vendégeket. A köszöntések sorában külön figyelem jutott Borsos Józsefnének, akit gyémántdiplomája miatt ünnepeltek. A nyugdíjas pedagógus 60 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen, és azóta is meghatározó alakja Vasvár közösségének.
Elindult a tanév a Vasvári Általános Iskola épületében is
Az ünnepségen fellépett két negyedikes tanuló, Kereszturi Lilien Hanna és Török Dorián Levente is, akik versekkel és jókívánságokkal köszöntötték a tanévet. Jelen volt továbbá Sáry Zoltán, a Szülői Közösség elnöke, aki szintén támogató szavakkal fordult a diákokhoz.
Az idei tanévnyitó a legkisebbek számára volt a legizgalmasabb: 49 első osztályos kezdte meg az iskolát csillogó szemekkel, új élmények és barátságok reményében.