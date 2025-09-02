szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Becsengettek

35 perce

Gyémántdiplomája alkalmából köszöntötték Borsos Józsefné Madi nénit a vasvári tanévnyitón

Címkék#gyémántdiplomája alkalom#iskola#vasvári

A vasvári tanévnyitó legmeghatóbb pillanata volt, amikor az iskola közössége gyémántdiplomája alkalmából köszöntötte Borsos Józsefnét, mindenki Madi nénijét. Emellett 49 kis elsős is megkezdte iskolás éveit.

Szeptember 1-jén ünnepélyesen megnyíltak az iskola kapui Vasváron is. A tanévnyitón Sejberné Szabó Marianna igazgató köszöntötte a diákokat, a szülőket és a vendégeket. A köszöntések sorában külön figyelem jutott Borsos Józsefnének, akit gyémántdiplomája miatt ünnepeltek. A nyugdíjas pedagógus 60 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen, és azóta is meghatározó alakja Vasvár közösségének.

Borsos Józsefét, vagy ahogy Vasváron ismerik Madi nénit köszöntötték gyémántdiplomája alkalmából
Borsos Józsefét, vagy ahogy Vasváron ismerik Madi nénit köszöntötték gyémántdiplomája alkalmából
Forrás: Vasvári Általános Iskola

Elindult a tanév a Vasvári Általános Iskola épületében is

Az ünnepségen fellépett két negyedikes tanuló, Kereszturi Lilien Hanna és Török Dorián Levente is, akik versekkel és jókívánságokkal köszöntötték a tanévet. Jelen volt továbbá Sáry Zoltán, a Szülői Közösség elnöke, aki szintén támogató szavakkal fordult a diákokhoz.

Az idei tanévnyitó a legkisebbek számára volt a legizgalmasabb: 49 első osztályos kezdte meg az iskolát csillogó szemekkel, új élmények és barátságok reményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu