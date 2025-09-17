Két generáció építi a vasvári broiler farmot – négy évtized alatt nagyra nőttek

Évtizedek óta baromfi-neveléssel és növénytermesztéssel foglalkozik Vasváron a Gallen család, egy ideje már két generáció építi a vállalkozást. A Vasvári Broiler Farm Kft. telephelyén ketten ülnek szemben: idősebb és ifjabb Gallen Attila. A családfő az X generációt képviseli: szívós, kitartó, a munka az identitásának része; fia a Z-t – a digitális korban, az internet világában felnőtt fiatalokét, akik meghúzzák határaikat. A teljesítményhez, munkához való viszonyuk mégis hasonló, és a céljuk, szemléletük is közös: megőrizni családjuk munkájának gyümölcsét.

Két generáció, id. és ifj. Gallen Attila a Vasvári Broiler Farm Kft. telephelyén.

Fotó: Szendi Péter

Vasvári Broiler Farm: két generáció építi a vállalkozást

Négy baromfitelep, egy takarmánykeverő üzem és földek, két kft. és egy egyéni vállalkozás, évente 3, 2 millió eladott csirke – négy évtizednyi munka eredménye. Főbb mérföldköveit a hatgyermekes családból származó Gallen Attila mondja el, aki eredetileg dízelmozdony-szerelőnek tanult, ám pályakezdőként csak néhány évet töltött a szakmában.

Az építkezés

A katonaság után szülőfalujában, Nagymákfán, a baromfitartással foglalkozó szomszédjától tanulva ő is abba kezdett: hitelt vett fel, hogy fel tudja építeni az első istállót. A tojótyúkok után egy év múlva csirkékre váltott, az indulás után két évvel már kétezer csirkéje volt, közben kisboltot és kocsmát is működtetett időszakos nyitvatartással. A rendszerváltozás után egy évvel bérbe vette a vasvári tsz egyik szarvasmarha-istállóját, és turnusonként 33 ezer csirkét nevelt alkalmazott nélkül, minden adódó fizikai és adminisztratív munkát egyedül ellátva. Újabb két év múlva a maradék két istállót is ő bérelte. 1999-ben már 100 ezer darab csirkénél tartott turnusonként. Azokban az években földeket vett és bérelt – megoldódott a trágya elhelyezése, az intenzív baromfitartás mellé pedig bejött a növénytermesztés is újabb ágazatként. Ma 275 hektárnyi földön gazdálkodnak. A folytatásban Gersekaráton is istállót vett, felújította és ott is elindította a termelést, majd megvásárolta az addig bérelt vasvári telepet, és pályázati támogatásból, hitelből a legmodernebb technológiát építette be. 2003-ban Gersekaráton takarmánykeverő üzemet vett. Akkor alapították a Karát Broiler Kft.-t. Tovább bővítette a baromfinevelő épületeket Vasváron, a volt Bábolna telep 11 istállójával. 2006-ot írunk: nagy összegű svájci frank alapú hitelből és némi pályázati pénzből egy év alatt felújították azt is, és elindították benne a termelést – akkoriban 350 ezer darab csirkét kínáltak eladásra.