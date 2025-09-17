1 órája
Két generáció építi a vasvári broiler farmot – négy évtized alatt nagyra nőttek
Évtizedek óta baromfineveléssel és növénytermesztéssel foglalkozik Vasváron a Gallen család. Egy ideje már két generáció építi a vasvári broiler farmot. Épp a generációváltás témáját járjuk körül: hogyan lehet és érdemes a feladatokat, felelősségi köröket megosztani és zökkenőmentesen átadni a vállalkozást az utódoknak? Mit tanult egymástól apa és fia? Ezekre is válaszolnak.
Két generáció, id. és ifj. Gallen Attila a Vasvári Broiler Farm Kft. telephelyén.
Fotó: Szendi Péter
Évtizedek óta baromfi-neveléssel és növénytermesztéssel foglalkozik Vasváron a Gallen család, egy ideje már két generáció építi a vállalkozást. A Vasvári Broiler Farm Kft. telephelyén ketten ülnek szemben: idősebb és ifjabb Gallen Attila. A családfő az X generációt képviseli: szívós, kitartó, a munka az identitásának része; fia a Z-t – a digitális korban, az internet világában felnőtt fiatalokét, akik meghúzzák határaikat. A teljesítményhez, munkához való viszonyuk mégis hasonló, és a céljuk, szemléletük is közös: megőrizni családjuk munkájának gyümölcsét.
Vasvári Broiler Farm: két generáció építi a vállalkozást
Négy baromfitelep, egy takarmánykeverő üzem és földek, két kft. és egy egyéni vállalkozás, évente 3, 2 millió eladott csirke – négy évtizednyi munka eredménye. Főbb mérföldköveit a hatgyermekes családból származó Gallen Attila mondja el, aki eredetileg dízelmozdony-szerelőnek tanult, ám pályakezdőként csak néhány évet töltött a szakmában.
Az építkezés
A katonaság után szülőfalujában, Nagymákfán, a baromfitartással foglalkozó szomszédjától tanulva ő is abba kezdett: hitelt vett fel, hogy fel tudja építeni az első istállót. A tojótyúkok után egy év múlva csirkékre váltott, az indulás után két évvel már kétezer csirkéje volt, közben kisboltot és kocsmát is működtetett időszakos nyitvatartással. A rendszerváltozás után egy évvel bérbe vette a vasvári tsz egyik szarvasmarha-istállóját, és turnusonként 33 ezer csirkét nevelt alkalmazott nélkül, minden adódó fizikai és adminisztratív munkát egyedül ellátva. Újabb két év múlva a maradék két istállót is ő bérelte. 1999-ben már 100 ezer darab csirkénél tartott turnusonként. Azokban az években földeket vett és bérelt – megoldódott a trágya elhelyezése, az intenzív baromfitartás mellé pedig bejött a növénytermesztés is újabb ágazatként. Ma 275 hektárnyi földön gazdálkodnak. A folytatásban Gersekaráton is istállót vett, felújította és ott is elindította a termelést, majd megvásárolta az addig bérelt vasvári telepet, és pályázati támogatásból, hitelből a legmodernebb technológiát építette be. 2003-ban Gersekaráton takarmánykeverő üzemet vett. Akkor alapították a Karát Broiler Kft.-t. Tovább bővítette a baromfinevelő épületeket Vasváron, a volt Bábolna telep 11 istállójával. 2006-ot írunk: nagy összegű svájci frank alapú hitelből és némi pályázati pénzből egy év alatt felújították azt is, és elindították benne a termelést – akkoriban 350 ezer darab csirkét kínáltak eladásra.
Sikerült túlélnie a vállalkozásnak
A 2008-ban kezdődött pénzügyi válság padlóra vitte a vállalkozást. Gallen Attila azt mondja, közel tíz évig a fennmaradás és a tartozások rendezése volt a céljuk, de sikerült túlélniük. 2016-ban megvették a telep másik felét, összesen 20 istálló tulajdonosai. Pályázati forrásból tudták korszerűsíteni a maradék kilencet. 2020-ban a felújított istállókban is elindult a termelés, mára 540 ezer darab/turnus nagyságot értek el, évi 3–3,2 millió csirkével. Fő átvevőjük a sárvári Taravis Kft., akikkel 25 éve jól működő kapcsolatot ápolnak, a fennmaradó körülbelül 15 százalékot a Baranya megyei Mecsek Baromfi Kft. részére szállítják Alsómocsoládra, az ország egyik legmodernebb feldolgozójába.
Ifj. Gallen Attila előtt már ott volt a példa
Az apa előtt nem volt családi minta az önmegvalósításra. Rengeteg munkával, kitartóan dolgozott, és képes volt kiemelkedni a környezetéből. Huszonhat éves fia előtt már ott volt a példa – tudatosan választotta az agrár pályát, azon belül modern területeket. Közös bennük a felelősségtudat, és mindketten a folyamatos fejlődés mellett tették le a voksukat. Családi vállalkozásukban a generációváltásra is tudatosan készültek.
– Belenőttünk a baromfinevelésbe. Iskola után rendszeresen mentünk le a telepre, ott játszottunk. Szép lassan beletanultunk minden munkafolyamatba: részt vettünk a telepítésben, amikor jogosítványom lett, azonnal beültem a traktorokba. Megtanultam a vetést, permetezést, aratást. Nem volt kényszer, hogy agrár irányba tanuljak tovább, de nálam ez nem is volt kérdés. Zalaegerszegre jártam a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba, Keszthelyen a Georgikon Karon mezőgazdasági mérnökként végeztem 2021-ben. Két év gyakorlati munkavégzés következett, édesapám akkor adta át a növénytermesztést, utána továbbtanultam: Mosonmagyaróváron szakmérnöki képzésekre iratkoztam be takarmányozás, állattenyésztés, precíziós mezőgazdaság területen. Most szeptemberben a győri Széchenyi István Egyetem ESG – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szakértő mesterszakon kezdek és a doktori felé is kacsingatok, a rovartenyésztés témával szeretnék foglalkozni, kutatásokat végezni. A rovartenyésztés a jövő mezőgazdasága. Az elkövetkező 10 évben nagy piacot nyer majd, az állatok intenzív tenyésztéséhez szükséges takarmány előállításában lesz nagy szerepe – mondja a fiatalember, akinek mindemellett még kedves hobbijaira, a horgászatra és vadászatra is marad ideje.
Megosztják a feladatokat
Míg az ő terepe a növénytermesztés, édesapja az állattartásért és a takarmánykeverőért felel, ahol maguk állítják elő a takarmányt.
– A fiam jól kezeli az értékeket, a földeket, a gépparkot. A növénytermesztésbe egyáltalán nem szólok bele, persze a szemem azért rajta tartom. A magam részéről: a mai napig hajnali ötkor kelek, megiszom a kávémat, és már megyek is a telepekre. Az én szemem kell, hogy lássa őket először, és elég csak beleszagolnom a levegőbe, hogy érezzem, ha eltérés van.
S hogy mire nyitotta fel a szemét a fia? – Az új dolgokra, amikbe én már nem szívesen merültem volna bele, ilyen a precíziós gazdaság, a számítógépes világ. Ha ő nincs, lehet, hogy egy szinten megrekedtünk volna.
Ifjabb Gallen Attila pedig édesapja gyakorlati tapasztalatát emeli ki nagy előnyként.
– A saját bőrén tanult meg mindent, én pedig tőle: amit tud, átadja nekem. Jól tudunk együttműködni, igaz, én szeretem jobban körüljárni a dolgokat, apa inkább hirtelen dönt. Ez is, az is működőképes, kiegészítjük egymást
– mondja. Az állhatatosság mindkettejükre jellemző. – Másképp nem is lehet csinálni. Csak teljes gőzzel, odafigyeléssel, a nap 24 órájában a vállalkozásra koncentrálva, hiszen minden pillanatban adódhat úgy, hogy cselekedni kell, beavatkozni az adott telepen – fogalmazzák meg.
Mindenki kiveszi a részét
A családi vállalkozásból mindenki kiveszi a részét: Ildikó, a feleség a gazdasági vezető. Az irodában három kolléganője munkáját koordinálja, felügyeli. Lányuk, Klaudia harmadéves közgazdász hallgató, mellette mérlegképes könyvelőnek tanul – őt is várják a gazdasági háttérmunkába. A családtagokat is beleszámítva 51 fős a csapat:
- telepvezetőket,
- baromfigondozókat,
- karbantartókat,
- traktorosokat,
- a telepek rendjéért felelős udvari munkásokat is alkalmaznak, köztük sok helybelinek, környékbelinek munkát adva.
A vállalkozás jövőképe is világos: a tízéves tervek között újabb beruházások és folyamatosan fejlesztés, telephely-bővítés is szerepelnek. – Előre megyünk – mondják, és új hobbijukat is említik: – Szarvaskenden van egy lovas tanyánk, amit idén vásároltunk meg. A birtok így is gyönyörű, de megálmodtuk, hogy milyen lesz. Ahogy időnk, energiánk, pénzünk engedi, azt is szeretnénk fejleszteni. Lovagoltatás, lótartás, bértartás, szálláshely, rendezvényhelyszín kialakítása is szerepelnek a terveink között. Közösen döntöttünk róla, és három évet adtunk magunknak, hogy megcsináljuk.