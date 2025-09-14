Folytatódnak a fejlesztések: megújul a vasvári II. horgásztó

Korábban megírtuk, nagyszabású, széleskörű egyeztetést tartottak a Vasvár Népfőiskola és az önkormányzat közös kezdeményezésére a városban. A találkozó célja a Szentkút és tágabb környezetének – a fürdő, a kemping, a Csónakázó-tó és a parkerdő – fejlesztési elképzeléseinek összehangolása, valamint a hosszú távú együttműködések megerősítése volt. Az egyeztetésen a vasvári horgásztó fejlesztése is helyet kapott.

Vasvári horgásztó fejlesztése: Puskás Norbert ismertette a terveket

Fotó: vasivizeken.hu

Folytatódik a vasvári horgásztó fejlesztése

Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke részletesen bemutatta a közel 12.000 horgásztaggal rendelkező vármegyei szervezet fejlődését és elmúlt tíz évének főbb eredményeit. Elmondta: 13 vasi helyszínen összesen 247 millió forintból valósítottak meg fejlesztéseket a Vas Vármegyei Közgyűlés közreműködésével.

Mintegy 33 millió forint jutott például a vasvári horgásztó korszerűsítésére három évvel ezelőtt: megújultak a tó körüli utak, mozgáskorlátozott horgászhely, pihenőpontok és szalonnasütő helyek létesültek, valamint rézsűs partoldalt alakítottak ki.

A II. horgásztó fejlesztése várhatóan 2026-ban indul, a beruházás becsült értéke 31,5 millió forint - hangsúlyozta Puskás Norbert. Majd sorolta: a projekt részeként 6 támlás pad, 3 padgarnitúra, fedett padgarnitúra, tűzrakóhely, kerékpártároló kap helyet a parton. Új eszközökkel, többek között napvitorlával fedett homokozóval új a játszóteret hoznak létre. Mindezek mellett útjavítás, bozótirtás, horgászhelyek kialakítása, zöldítés és parkosítás is része lesz a beruházásnak.

Célunk, hogy a tópart egyszerre legyen horgászbarát, családbarát és természetközeli közösségi tér, amely szervesen kapcsolódik a korábbi fejlesztésekhez - húzta alá Puskás Norbert, aki a halgazdálkodási haszonbérleti szerződés és a tulajdonosi nyilatkozat meghosszabbításában kérte az önkormányzat támogatását 2035-ig, de lehetőség szerint 2040-ig.





