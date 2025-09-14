szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk a terveket

46 perce

Folytatódnak a fejlesztések: megújul a vasvári II. horgásztó

Címkék#horgász#vasvár#horgásztó

Játszóteret hoznak létre, rendbe teszik a partszakaszt, új pihenő- és horgászhelyeket alakítanak ki. Több mint 30 millió forintból újul meg a vasvári horgásztó környezete a Sporthorgász Egyesületek Vasa Megyei Szövetségének közreműködésével.

Vaol.hu

Korábban megírtuk, nagyszabású, széleskörű egyeztetést tartottak a Vasvár Népfőiskola és az önkormányzat közös kezdeményezésére a városban. A találkozó célja a Szentkút és tágabb környezetének – a fürdő, a kemping, a Csónakázó-tó és a parkerdő – fejlesztési elképzeléseinek összehangolása, valamint a hosszú távú együttműködések megerősítése volt. Az egyeztetésen a vasvári horgásztó fejlesztése is helyet kapott.

Vasvári horgásztó fejlesztése: Puskás Norbert ismertette a terveket
Vasvári horgásztó fejlesztése: Puskás Norbert ismertette a terveket
Fotó: vasivizeken.hu

Folytatódik a vasvári horgásztó fejlesztése 

Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke részletesen bemutatta a közel 12.000 horgásztaggal rendelkező vármegyei szervezet fejlődését és elmúlt tíz évének főbb eredményeit. Elmondta: 13 vasi helyszínen összesen 247 millió forintból valósítottak meg fejlesztéseket a Vas Vármegyei Közgyűlés közreműködésével.

Mintegy 33 millió forint jutott például a vasvári horgásztó korszerűsítésére három évvel ezelőtt: megújultak a tó körüli utak, mozgáskorlátozott horgászhely, pihenőpontok és szalonnasütő helyek létesültek, valamint rézsűs partoldalt alakítottak ki.

A II. horgásztó fejlesztése várhatóan 2026-ban indul, a beruházás becsült értéke 31,5 millió forint - hangsúlyozta Puskás Norbert. Majd sorolta: a projekt részeként 6 támlás pad, 3 padgarnitúra, fedett padgarnitúra, tűzrakóhely, kerékpártároló kap helyet a parton. Új eszközökkel, többek között napvitorlával fedett homokozóval új a játszóteret hoznak létre. Mindezek mellett útjavítás, bozótirtás, horgászhelyek kialakítása, zöldítés és parkosítás is része lesz a beruházásnak.

Célunk, hogy a tópart egyszerre legyen horgászbarát, családbarát és természetközeli közösségi tér, amely szervesen kapcsolódik a korábbi fejlesztésekhez - húzta alá Puskás Norbert, aki a halgazdálkodási haszonbérleti szerződés és a tulajdonosi nyilatkozat meghosszabbításában kérte az önkormányzat támogatását 2035-ig, de lehetőség szerint 2040-ig.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu