Versenyképes Járások

Több mint húszmillió forintos felújítás valósult meg a vasvári polgármesteri hivatalban

Címkék#Polgármesteri Hivatal#vasvári#önkormányzat

Hűvösebb, modernebb környezetben intézhetik ügyeiket a vasváriak: klimatizálták a polgármesteri hivatal földszinti irodáit.

Csabai Bernadett
Több mint húszmillió forintos felújítás valósult meg a vasvári polgármesteri hivatalban

Fotó: Szendi Péter

Augusztusban befejeződött a vasvári polgármesteri hivatal földszinti irodáinak klimatizálása - adta hírül az önkormányzat. Mint mondták, a munkát tudatosan a nyári, legkisebb ügyfélforgalommal járó időszakra időzítették, így a felújítás a városlakók ügyintézését alig érintette.

Megújult a vasvári hivatal
Megújult a vasvári hivatal
Forrás: Vasvár Város Önkormányzata

Megújult a Polgármesteri Hivatal Vasváron

A légkondicionálás kiépítése mellett a földszinti folyosón álmennyezetet is építettek a csövek elrejtésére, új, modern lámpatesteket szereltek fel, és a folyosó, valamint a bejárati rész friss, díszítőfestést kapott. A munkát helyi, vasvári vállalkozók végezték el, akik precíz és igényes kivitelezéssel adták át az épület megújult részét - tette közzé az önkormányzat közösségi oldalán.

A 21 millió forint összértékű beruházást a Versenyképes Járások Programja finanszírozta. Arról még júniusban írtunk, Szombathelyen mire fordítják a program forrását. 

 

 

