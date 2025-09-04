54 perce
Több mint húszmillió forintos felújítás valósult meg a vasvári polgármesteri hivatalban
Hűvösebb, modernebb környezetben intézhetik ügyeiket a vasváriak: klimatizálták a polgármesteri hivatal földszinti irodáit.
Fotó: Szendi Péter
Augusztusban befejeződött a vasvári polgármesteri hivatal földszinti irodáinak klimatizálása - adta hírül az önkormányzat. Mint mondták, a munkát tudatosan a nyári, legkisebb ügyfélforgalommal járó időszakra időzítették, így a felújítás a városlakók ügyintézését alig érintette.
Megújult a Polgármesteri Hivatal Vasváron
A légkondicionálás kiépítése mellett a földszinti folyosón álmennyezetet is építettek a csövek elrejtésére, új, modern lámpatesteket szereltek fel, és a folyosó, valamint a bejárati rész friss, díszítőfestést kapott. A munkát helyi, vasvári vállalkozók végezték el, akik precíz és igényes kivitelezéssel adták át az épület megújult részét - tette közzé az önkormányzat közösségi oldalán.
A 21 millió forint összértékű beruházást a Versenyképes Járások Programja finanszírozta. Arról még júniusban írtunk, Szombathelyen mire fordítják a program forrását.