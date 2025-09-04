Több mint húszmillió forintos felújítás valósult meg a vasvári polgármesteri hivatalban

Augusztusban befejeződött a vasvári polgármesteri hivatal földszinti irodáinak klimatizálása - adta hírül az önkormányzat. Mint mondták, a munkát tudatosan a nyári, legkisebb ügyfélforgalommal járó időszakra időzítették, így a felújítás a városlakók ügyintézését alig érintette.

Megújult a vasvári hivatal

Forrás: Vasvár Város Önkormányzata

Megújult a Polgármesteri Hivatal Vasváron

A légkondicionálás kiépítése mellett a földszinti folyosón álmennyezetet is építettek a csövek elrejtésére, új, modern lámpatesteket szereltek fel, és a folyosó, valamint a bejárati rész friss, díszítőfestést kapott. A munkát helyi, vasvári vállalkozók végezték el, akik precíz és igényes kivitelezéssel adták át az épület megújult részét - tette közzé az önkormányzat közösségi oldalán.