50 perce

Újjáéled a Vasvári sánc és a Bérbaltavári őslénylelet – 300 milliós turisztikai fejlesztés indul

Címkék#vasvári sánc#Vasvár Város#Régmúlt korok nyom#Vasi-Hegyhát Naturpark#bérbaltavári őslénylelet

Vasvár Város Önkormányzata és a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány 299,97 millió forintos uniós támogatást nyert a helyi turizmus fejlesztésére. A projekt célja a térség kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása és a kirándulóhelyek élményértékének növelése.

Csabai Bernadett

Megkezdődött Vasváron a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” megnevezésű TOP Plusz pályázati felhívásra benyújtott „Régmúlt korok nyomán” projekt kivitelezése. A fejlesztés két kiemelt területre koncentrál. Elsőként a Vasvári sánc legfontosabb elemét, a Vaskaput újítják fel, és a környező területet is rendezik. Itt hagyományőrző bemutatók, kisebb rendezvények tarthatók majd, és kerékpáros pihenőhely is kialakításra kerül padokkal, biciklitámaszokkal és ismeretterjesztő táblákkal.

Újjáéled a Vasvári sánc
Újjáéled a Vasvári sánc 
Fotó: Szendi Péter

Turisztikai beruházás Vasváron

Tóth Balázs polgármester megkeresésünkre elmondta: nem kevés jogi akadályt kellett leküzdeniük, hiszen a fejlesztést gyakorlatilag egy erdőben, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanon kell végrehajtani, ami sok egyeztetést igényelt a hatóságokkal. 

- Most azonban célegyenesbe értünk, kezdődhet a megvalósítás, hamarosan kiírjuk a közbeszerzést is. Mivel a sáncrész a város kedvelt kirándulóhelye, és nagyon ráfért a felújítás, örülünk, hogy a pályázati forrásból ez most megvalósulhat” – tette hozzá.

A másik fő elem a Bérbaltavári őslénylelet bemutatása. Az egykori ásatások helyszínén kiállító- és pihenőhely épül, fedett egységgel és vizesblokkal, valamint egy ismeretterjesztő útvonallal és tematikus játszótérrel, amelyek a kerékpáros turizmust is szolgálják. A fejlesztés érinti a Hegyháti Nagykör kerékpárút két attrakcióját, ahol új kiépített megállóhelyeket alakítanak ki.

A projekt eredményeként nemcsak a kulturális értékek védelme és bemutatása valósul meg, hanem a térség turisztikai vonzereje is jelentősen nő, így a Vasi-Hegyhát Naturpark területén kirándulók és kerékpárosok számára egyaránt élménnyé válik a látogatás.

 

