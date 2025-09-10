Vattacukor ízű szőlő – mesterségesen ízesített gyümölcs?

Létezik vattacukor ízű szőlő, ez egy különlegesen édes csemegeszőlő-fajta, amely nevét is erről a gyerekkort idéző ízvilágról kapta – írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság Facebook-oldalán linkelt cikk alatti hozzászólások szerint két diszkontáruház jelenleg is forgalmazza a terméket. Van, aki azt írja, hogy íze tényleg a vattacukorra emlékeztet, más pedig azt, hogy fura az íze.

Vattacukor ízű szőlő: a Cotton Candy™ egy bejegyzett márkanév így csak engedéllyel rendelkező termelők hozhatják forgalomba Forrás: Shutterstock

Amint az a leírásból kiderül, a fajta az Egyesült Államokból származik: Kaliforniában, az IFG (International Fruit Genetics) több mint tíz éven át tartó kutatásának és több ezer keresztezésnek az eredményeként született meg. A létrehozók célja egy olyan szőlő volt, amely ízében a népszerű Concorde szőlőt idézi – abból készül például a hagyományos amerikai szőlőzselé –, ugyanakkor megfelel a mai igényeknek is: magnélküli, roppanós, és a szüreteléskor, szállításkor nem pereg le a fürtről. Fontos kiemelni, hogy a fajta teljesen hagyományos nemesítési módszerekkel jött létre, génmódosítás nélkül.

Vattacukor ízű szőlő: termesztés csak engedéllyel!

A vattacukorra emlékeztető élményt a szőlőszemekben az érés során természetes módon (bármiféle mesterséges beavatkozás nélkül) létre jövő különleges ízharmónia adja: magas cukortartalom, alacsony savtartalom, és az érés során kialakuló aromák, amelyek a vaníliához és karamellhez hasonló jegyeket kölcsönöznek neki.

Az első ültetvények 2011-ben kezdtek teremni Kaliforniában, ma pedig már Európában is elérhető. Hazánkba olasz termelőkön keresztül jut el, Puglia napsütötte tájain terem, amely Olaszország egyik fő csemegeszőlő termesztő vidéke.

A Cotton Candy™ egy bejegyzett márkanév – akárcsak a Pink Lady® vagy a Cosmic Crisp® alma esetében –, így csak engedéllyel rendelkező termelők hozhatják forgalomba, egységes megjelenéssel és garantált minőségben. A szőlő fogyasztása nemcsak frissítő és finom, hanem gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és természetes energiát adó szőlőcukorban is.