Védőépület a simonyi rabbi sírja felett

Az ortodoxok ragaszkodtak a égi hagyományokhoz és a szigorú vallási szabályokat is vállalták. Ha az arányokat nézzük, akkor ők jóval kevesebben voltak, mint a másik irányzat, de ők is rendelkeztek a megfelelő intézményekkel. Volt rabbijuk, iskolájuk, rituális fürdőjük, a hitközség tagjai számára biztosították a rituális vágást.

Nagyon kevesen tértek vissza

A holokauszt után közülük is nagyon kevesen tértek vissza. A Thököly utcai épület egy darabig még zsinagógaként működött, de 1956-ban, amikor senki sem maradt közülük, az épületet eladták. A szomszédos – akkor még földszintes – rabbiházzal együtt a Festő Ktsz. tulajdonába került. Az egykori „zsidó templomból” „üzemház” lett, műhelyeket alakítottak ki benne. A rabbi házában – amelyre később emeletet húztak – irodahelyiségeket rendeztek be.

Az egykori zsinagóga ma üzleteknek ad otthont. Az átalakítás ellenére az épület sok eleme megmaradt, állnak még az egykori imaterem öntöttvas oszlopai, s pár évvel ezelőtt az alagsorban még láthatóak voltak a régi mikve (fürdő) maradványai is. 2002–2003-ban a házat emléktáblával szerették volna megjelölni, de ahhoz a tulajdonos nem járult hozzá. Akkor még álltak az udvaron a közösség mindennapjait kiszolgáló régi építmények is, például a házacska, ahol a rituális vágást végző sakter dolgozott. Sajnos csak látvány szempontjából, de még megőrizhető lett volna az a miliő, amely a mi vidékünkön már akkor is egyedülállónak számított. Az udvari épületeket lebontották.

Botlatókő a Thököly utcában

Az utolsó szombathelyi ortodox rabbi, Benedikt Márk Auschwitzban halt meg. A Thököly utcában a járda botlatóköve őrzi az emlékét. Azt talán nem mindenki tudja, hogy Szombathelyen két zsidó temető van. A kettő csak az első pillantásra látszik egynek. Az ortodox temető bejárata a neológ sírkerten át közelíthető meg.

Vas megyében ortodox zsidók inkább a megye keleti felén éltek. Jánosháza, Celldömölk és Nagysimonyi számítottak jelentősebb hitközségeknek. Az utóbbi a hívek számát tekintve kicsi volt, de vezetője, Weisz Simon (Weiss Scheftel) rabbi ismertté tette.

Egymás mellett ülnek egy padon

Weisz Pozsonyban született, előbb kereskedő volt, majd pályát váltott, s a szükséges iskolákat elvégezve rabbi lett. Évtizedeket töltött Nagysimonyiban. 1943. október 31-én, 77 éves korában halt meg, másnap temették el. Az egyik visszaemlékezés szerint Kemenesalja zsidósága a „Simonyer Rebe” búcsúztatásán találkozott utoljára.

Az idős rabbiról néhány fénykép is fennmaradt. Hosszú hajú, hosszú szakállú, kalapos férfit képzeljünk magunk elé. Feleségével, Hofmann Rozival 1891-ben Jánosházán házasodtak össze. Van olyan fotó, amelyiken már idős korukban egymás mellett ülnek egy padon.

A holokauszt megsemmisítette a vasi ortodox közösségeket. A simonyi rabbi, Weisz Simon sírja zarándokhellyé vált. (A kifejezéshez ez alkalommal ne társítsunk tömegeket!) A tisztelők a temető régi omladozó fala helyébe újabbat, magasabbat építették. Weisz rabbi sírja fölé pedig külön védőépületet emeltek.

