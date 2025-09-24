szeptember 24., szerda

Zene

47 perce

Hangverseny – és valami ennél is több - Veleméren

Csodálatos környezetben és egy lenyűgöző, egyedülálló templomban szólt a pompás zene és dal. Veleméren a „Fény temploma” sokaknak nagyon fontos!

Gombos Kálmán

A veleméri Szentháromság-templomban tartottak hangversenyt szombaton, ahol őrségi, környékbeli előadóknak tapsolhatott a közönség. Klasszikus zenei gyöngyszemek csendültek fel, köztük Mozart és Händel muzsikái is. Az előadók között ott volt a veleméri kötődésű Kovács Kristóf bariton énekes, aki most mutatkozott be – és kápráztatott el mindenkit gyönyörű, erőteljes hangjával. Őt kísérte zongorán a szintén veleméri Farkas Botond zongoraművész, de eljött – és emelte az esemény fényét - az Őrségi Baráti Kórus, akik szebbnél szel dalokat hoztak a közönségnek. Felemelő, ugyanakkor hagyományindító koncert is volt ez.

Veleméren nem csak hangverseny volt: fontos a templom jövője is
Veleméren nem csak hangverseny volt: fontos a templom jövője is
Fotó: VN/Farkas Ágota

Szívügyük a veleméri templom

Az egybegyűlteket Farkas Ágota, Velemér polgármestere köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek: ismerősök, környékbeliek, de ismeretlenek is. És tett egy bejelentést is:

itt az idő, hogy a helyiekkel magunkénak érezzük a templomot, feltöltsük falait zenével és a közösség erejével!

Ezért döntötte el, hogy Velemér mostantól csatlakozni fog az Őrségi vásárokhoz valamilyen rendezvénnyel: vagy zenei koncerttel vagy művészeti/történelmi vagy foglalkozáshoz kötődő előadással, bemutatóval. Civil összefogással és kezdeményezéssel egy alapítványt kívánnak létrehozni, melynek kizárólagos célja a Veleméri Szentháromság Templom felújítása és állagának megóvása.

Fotó: VN/Farkas Ágota

A veleméri Szentháromság-templom az Őrség egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a 13. században épült késő román és kora gótikus stílusban. Freskóit Aquila János festette 1377 körül, és úgy tájolták az épületet, hogy az év során a napfény mindig megvilágítson egy-egy bibliai jelenetet – kivéve az ördögöt ábrázoló képet, amelyre sosem esik fény. A templomot gyakran nevezik „a fények templomának”, mivel a természetes fény különleges szerepet játszik benne.

