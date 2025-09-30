1 órája
Fradi Velemben: különleges vendégség a Gesztenyenapokon
A magyar labdarúgás történetét nem lehet elmesélni a Fradi nélkül, amely több mint klub: a sport iránti hűség és összetartozás szimbóluma. Október 11-12-én a Velemi Gesztenyenapokon különleges Fradi-kamion várja az érdeklődőket.
Velemi Gesztenyenapok: érkezik a Fradi-kamion
Forrás: fradi.hu
Ha a magyar labdarúgásról beszélünk, biztos, hogy szó esik a Fradiról. A Ferencvárosi Torna Club egyedülálló múltja, hagyományai és szurkolói bázisa nemcsak a pályán, hanem a közösségi eseményeken is életre kel. Október 11-12-én a Velemi Gesztenyenapok látogatói egy különleges lehetőséget kapnak: az autóbuszfordulóban (Rákóczi utca) állítják ki a Fradi kamiont, amelyben izgalmas aktivitásokkal várják a vendégeket.
Velemi Gesztenyenapok: zöld-fehér attrakciók a Fradi-kamionnal
Ezek között lesznek:
- Múzeum látogatás
- Greenbox fotósátor, fotókészítés
- Sportolókkal közönségtalálkozó
- Fradi kártya készítés
- Fradi Shop