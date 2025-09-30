szeptember 30., kedd

Fradi Velemben: különleges vendégség a Gesztenyenapokon

Címkék#Fradi Shop#Fradi Kamion#Velemi Gesztenyenapok#Velem

A magyar labdarúgás történetét nem lehet elmesélni a Fradi nélkül, amely több mint klub: a sport iránti hűség és összetartozás szimbóluma. Október 11-12-én a Velemi Gesztenyenapokon különleges Fradi-kamion várja az érdeklődőket.

Polgár Patrícia
Fradi Velemben: különleges vendégség a Gesztenyenapokon

Velemi Gesztenyenapok: érkezik a Fradi-kamion

Forrás: fradi.hu

Ha a magyar labdarúgásról beszélünk, biztos, hogy szó esik a Fradiról. A Ferencvárosi Torna Club egyedülálló múltja, hagyományai és szurkolói bázisa nemcsak a pályán, hanem a közösségi eseményeken is életre kel. Október 11-12-én a Velemi Gesztenyenapok látogatói egy különleges lehetőséget kapnak: az autóbuszfordulóban (Rákóczi utca) állítják ki a Fradi kamiont, amelyben izgalmas aktivitásokkal várják a vendégeket.

Forrás: fradi.hu

Velemi Gesztenyenapok: zöld-fehér attrakciók a Fradi-kamionnal

Ezek között lesznek:

  • Múzeum látogatás
  • Greenbox fotósátor, fotókészítés
  • Sportolókkal közönségtalálkozó
  • Fradi kártya készítés
  • Fradi Shop

 

