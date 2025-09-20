Fél évszázad a népművészet szolgálatában – 50 éves a Velemi Stúdió

2024 augusztusában új vezetőséget választott a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület. Harasztovics Róbert fafaragó, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész és Pados Zoltán kosárfonó, a Népművészet Mestere, népi iparművész a régi vezetőségből maradtak, az újak: Horváth Dorina (nemezelés, szövés-fonás, bőrözés, lószőrékszer-készítés), Erdei Zsuzsanna (gyöngyékszerek) és Pap László díszműkovács lett az elnök.

A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület tagjai szombaton megkoszorúzták az eltávozottaknak állított emlékfát. Fotó: Merklin Tímea

Az elmúlt egy évben arra törekedtek, hogy bővítsék soraikat: szervezzenek új tagokat, és visszahívják a régieket – a régi értékek mentén igyekeznek megszólítani az embereket.

A jubileumi ünnepségen Pap László arról beszélt: mivel többször is felmerült az egyesület megszüntetésének gondolata, nagy eredmény, hogy ilyen sokan itt vannak. Jól szerepeltek a Mesterségek Ünnepén, erre az alkalomra jubileumi kiállítást rendeztek, új eszközöket szereztek be. Szeretnék, ha az egyesület visszanyerné a „régi fényét”, amennyire ez saját erőből lehetséges, mert nincs mögöttük támogató, mint anno az MMIK.

A jelenlegi identitásválságban a népművészeti egyesületek sokat tehetnek a magyar kultúra örökítéséért; a Velemi Stúdió tagjai erre készen állnak, nagyon büszke vagyok rájuk

– mondta Pap László elnök. – Velem nekem őket jelenti, azokat az embereket, akik most itt vannak. Akik teszik a dolgukat, és nem kérnek érte semmit. Példaértékű a kitartásuk. A jövőben szeretnék visszahozni táborokat, és erősítjük az együttműködéseinket településekkel – Karakóval, Velemmel. Elbontották a műhelyeinket, szeretnénk a kovácsolásnak egy új műhelyt, megfelelő körülményeket biztosítani a fazekasoknak.

Németh Gyula fafaragónak köszönetet mondott Pap László, a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület új elnöke. Fotó: Merklin Tímea

A 75 éves Németh Gyula fafaragó, a Népművészet Mestere, a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület egyik nagy öregje, egyik alapítója úgy emlékezett vissza az elmúlt ötven évre, hogy habár történelmi idő, olyan, mintha átrepülték volna.

Azóta ugyanúgy itt áll felettünk a Kőszegi-hegység és a Szent Vid masszív tömbje. Őrt állnak itt a fenyőillatú levegőben a tölgyek, a kőrisek és a híres gesztenyék. És itt csörög a kis patak is, épp olyan, mint régen. Csak mi emberek változtunk. Sokan eltávoztak közülünk, állítottunk nekik egy emlékoszlopot, hogy ne feledjünk el senkit, aki a szívét, a lelkét adta az idejét, az energiáját ennek a csoportnak. A 70-es években éppen itt, az országban elsőként, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ gyűjtötte össze a Vas megyében élő és alkotó népi kézműveseket. Belőlük szerveződött és indult el a műhely itt Velemi Stúdió néven

– idézte fel Németh Gyula.