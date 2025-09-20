1 órája
Fél évszázad a népművészet szolgálatában – 50 éves a Velemi Stúdió
A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelte. Ez alkalomból baráti találkozót szerveztek volt és jelenlegi tagjaiknak a velemi Alkotóháznál. A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület - mint tudatosan szervezett népművészeti stúdió - az első volt az országban.
2024 augusztusában új vezetőséget választott a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület. Harasztovics Róbert fafaragó, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész és Pados Zoltán kosárfonó, a Népművészet Mestere, népi iparművész a régi vezetőségből maradtak, az újak: Horváth Dorina (nemezelés, szövés-fonás, bőrözés, lószőrékszer-készítés), Erdei Zsuzsanna (gyöngyékszerek) és Pap László díszműkovács lett az elnök.
Az elmúlt egy évben arra törekedtek, hogy bővítsék soraikat: szervezzenek új tagokat, és visszahívják a régieket – a régi értékek mentén igyekeznek megszólítani az embereket.
A jubileumi ünnepségen Pap László arról beszélt: mivel többször is felmerült az egyesület megszüntetésének gondolata, nagy eredmény, hogy ilyen sokan itt vannak. Jól szerepeltek a Mesterségek Ünnepén, erre az alkalomra jubileumi kiállítást rendeztek, új eszközöket szereztek be. Szeretnék, ha az egyesület visszanyerné a „régi fényét”, amennyire ez saját erőből lehetséges, mert nincs mögöttük támogató, mint anno az MMIK.
A jelenlegi identitásválságban a népművészeti egyesületek sokat tehetnek a magyar kultúra örökítéséért; a Velemi Stúdió tagjai erre készen állnak, nagyon büszke vagyok rájuk
– mondta Pap László elnök. – Velem nekem őket jelenti, azokat az embereket, akik most itt vannak. Akik teszik a dolgukat, és nem kérnek érte semmit. Példaértékű a kitartásuk. A jövőben szeretnék visszahozni táborokat, és erősítjük az együttműködéseinket településekkel – Karakóval, Velemmel. Elbontották a műhelyeinket, szeretnénk a kovácsolásnak egy új műhelyt, megfelelő körülményeket biztosítani a fazekasoknak.
A 75 éves Németh Gyula fafaragó, a Népművészet Mestere, a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület egyik nagy öregje, egyik alapítója úgy emlékezett vissza az elmúlt ötven évre, hogy habár történelmi idő, olyan, mintha átrepülték volna.
Azóta ugyanúgy itt áll felettünk a Kőszegi-hegység és a Szent Vid masszív tömbje. Őrt állnak itt a fenyőillatú levegőben a tölgyek, a kőrisek és a híres gesztenyék. És itt csörög a kis patak is, épp olyan, mint régen. Csak mi emberek változtunk. Sokan eltávoztak közülünk, állítottunk nekik egy emlékoszlopot, hogy ne feledjünk el senkit, aki a szívét, a lelkét adta az idejét, az energiáját ennek a csoportnak. A 70-es években éppen itt, az országban elsőként, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ gyűjtötte össze a Vas megyében élő és alkotó népi kézműveseket. Belőlük szerveződött és indult el a műhely itt Velemi Stúdió néven
– idézte fel Németh Gyula.
– Legelőször még csak faragók voltunk, aztán bővült a kör, jött hozzánk keramikus, kovács, kosár és szalmafonó, jöttek hímzők szövők, viseletvarrók, bőrművesek. Egy működő kis világ lett ez. A mesterségek kiegészítették és szolgálták egymást. Jött Péterfy László szobrászművész, Erdei András és felesége, Szentesi Anikó építészmérnökök, megmutatták a nemzeti örökségünk igazi értékeit, letisztázva rólunk a fölöslegesen mutogatott cifraságokat, és a valós élethez igazították, annak szolgálatára vezették az alkotásainkat, ahogy a népművészet mindenkor az életet szolgálta. Sokáig szervező és gondviselő volt az MMIK agilis munkatársa Beszprémy Józsefné, ahogy mi szólítottuk, Babi néni. Aztán nagyot gondolva és remélve házakat és műhelyeket építettünk. Meghívásunkra az országnak szinte minden tájáról jöttek lelkes, önzetlen segítők - Győrtől a Hajdúságig, Budapesttől Baranyáig. Itt minden szakmának megvolt a helye. Sok éven át a népfőiskola keretében kéthetes nyári táboraink voltak. Ilyenkor mesterségeket tanítottunk, felnőtteknek, de gyermektábor is volt, gazdag programokkal. Egy budapesti iskola évről évre hozta osztályait tapasztalni, tanulni. Így töltötte be a stúdió az induláskor elhatározott célját, hogy itt élő legyen minden mesterség, és aki keresi, itt megtalálja, megkapja a hiteles mintát, amit követni érdemes.
Németh Gyula a fél évszázad felejthetetlen arcait idézte, köztük a fafaragó műhely szakmai tekintélyét, a Radnai havasok fiát, Palatkás Józsi bácsit, aki a fiát és lányát is elhozta közéjük. A legendás aranyköpések között említette ezeket:
- „A nyúl ugasson meg benneteket, keljetek már fel!”
- „Na, vegyétek fel a műhely szagot!”
- „A mundér becsületéért, gyerünk, gyerekek!”
- „Szép ez a fa, kár volt megfaragni!”
A találkozón vidám emlékek, történetek is elhangzottak, és azt is felelevenítették, hogy nagyszerű tudós embereket hívtak Velembe előadást tartani; megfordult itt Makovecz Imre, Jankovics Marcel, Papp Gábor, Kiszely István is. Mindaz, ami a munkás évek alatt itt kikerült a kezek alól, gyarapította a szépet a világban, és gazdagabbá tette azt. Az ilyen sikerekről szólnak az Országos Népművészeti Kiállításon közös munkával és egyénileg elnyert díjaik. A Gránátalma nagydíj, az arany, ezüst, bronz plakettek, oklevelek, rangot adó címek.
- Amikor megszűnt a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK), magára maradt a stúdió, nehéz évek következtek. Anyagi támogatás nélkül nem tudtunk az épületeinken rendszeres karbantartó munkát végezni, így azok lassan romlottak, és társaink közül is sokan elhagytak bennünket - emlékezett Németh Gyula. - Ezekben a nehéz években vállalta az elnökséget Taródi Lajos. Ahogy az ő lehetőségei engedték, igyekezett helyt állni. Ezúttal is mindannyiunk nevében köszönjük munkáját, és jó egészséget kívánunk neki a további életére. Az elnökváltás óta új lendületet kaptunk. Pap László és párja, Dorina a munkájuk mellett önzetlenül, erejüket és idejüket nem kímélve dolgoznak a közösségért. Lelkesedésüket tapasztalva sok régi barátunk visszatér. Megújult a közösségi életünk, és együttes munkával, sikert értünk el a legutóbbi mesterségek ünnepén - mondta Németh Gyula, aki azt is megfogalmazta: -
Tanítsuk arra a fiatalajainkat, hogyan éljünk a magyar kultúra hagyományaival és hogyan tegyük használhatóvá a mai világ számára is. Okosan, hogy ne büszkék legyenek, hanem tiszta szívű alkotó emberekké váljanak, és becsüljék a magunk, és más népek kultúráját is. Vigyázva magukra, hogy a mai világ erőszakos sodrása tévútra ne vigye őket! A jobbnak vélt életért, ha lehetséges, ne menjenek más országokba, mert mi ide helyeztettünk, maradjunk meg lélekben-szívben magyarnak, mert ez is a hazaszeretet.
A 89 éves Péterfy László szobrászművész visszaemlékezésében azt a „mágneses erőt” idézte, amiről nehéz beszélni, de ide vonzotta az embereket.
- Nagyon sokat köszönhetünk ennek a helynek. Valahogy az itt lévők érzelemvilága, gondolatai, tervei, a megvalósításhoz szükséges energiái mintha megtöbbszöröződnének. Mintha ennek a völgynek, ennek a kis pataknak, ezeknek a hegyeknek lenne valami mágnes erejük, ami arra ösztönzi az embert, hogy minden képességét, tehetségét beleadva tegye a dolgát, őrizze meg azt az emberi összetartást, a baráti szellemet. Mindenki boldogan és szívesen jön, és nem néz a másikra sem irigy, sem féltékeny szemmel, hanem igyekszik a másik munkáját elősegíteni - fogalmazott Péterfy László szobrászművész.
A jubileumi találkozó meghívottja volt Dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző is, aki kiemelte: mikor a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület tevékenysége a csúcsán járt, bőven túlmutatott Velemen, de még Vas vármegyén is, országos hatással bíró alkotóközösség volt.
– Azt a hitemet szeretném Önök előtt is kifejezni, hogy most nem csak a múlt dicséretéről szólunk, hanem a jövő ígéretéről is, hogy az alkotómunka még legalább fél évszázadban tud majd testet ölteni, teret kapni. A megyei önkormányzat nagyon hosszú idő keresztül a fő támogatója volt ennek a munkának – mondta dr. Balázsy Péter, és Majthényi László vasi elnök nevében – aki e napon a vármegyét Budapesten képviselte a Magyar Értékek Napján – átadta a vármegyei közgyűlés által adományozott elismerő oklevelet – „a népi kézműves hagyományok felelevenítéséért és átörökítéséért, a magyar nép szellemi és tárgyi örökségének a népszerűsítéséért” az 50 éves Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület részére.
Országosan is példa a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület új lendületvétele
A jubileum alkalmából kiállítás nyílt a Velemi Stúdió tagjainak munkáiból Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége elnöke bevezetőjével. Amint kiemelte: az az összetettség, ami a szakmai tudás, az elhivatottság és a lelkiség együttese, az lehet példa valamennyi alkotóközösség számára.
- A Velemi Stúdió létrejötte volt a mi formális közösségi életünkben az ősrobbanás – fogalmazott Kolozsvári István, a NESZ elnöke. – Innen indult el az alkotóközösségek létrehozásának gondolata. A velemi gondolatot – ami magát Velem települést is feltette a magyar népművészet térképére – sokan követték, a szövetségnek ma már 71 tagszervezete van a Kárpát-medencében, és a mesterségbeli tudás mellett a sokféleségből erős. A jubileumi kiállításon megjelenik az elmúlt öt évtized – az arcokon, személyeken, tevékenységeken keresztül, de itt van a jelen is, a jövő iránya, a mai alkotók munkái, akik szintén beletettek valamit a nagy kosárba, ami mindannyiunké. Országosan is példa a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület új lendületvétele - okulni fogunk belőle!