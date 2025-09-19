Ez a lista érdekel mindenkit, ennyit és ekkor kell fizetni Velencében jövőre

Velence jövőre ismét a fizetős belépési rendszerrel próbálja kordában tartani a látogatók számát. Az önkormányzat döntése alapján 2026-ban április 3. és július 26. között összesen 60 napon kell megváltani a Velence napijegyet a történelmi városrészbe való bejutáshoz. A Velencei belépési díj 2025 után is marad tehát, a legtöbb fizetős nap péntek-vasárnapra esik.

Velence: jövőre is lesznek fizetős napok a városban

Fotó: Polgár Patrícia

Tavaly jómagam is jártam Velencében, még a fizetős időszakon kívül, a közterek akkor is tömve voltak turistákkal. A Velencei belépési díj 2025 után éppen azért marad érvényben, hogy a város elkerülje a még nagyobb tömegeket a kiemelt időszakokban.

Mennyibe kerül a velencei belépő 2025 után?

A belépőjegy vásárlás 5 eurótól indul, de kiemelt ünnepnapokon vagy késői vásárlás esetén a velencei belépési díj elérheti a 10 eurót is. A jegy nélküli belépést próbálkozó turistákat 50 és 300 euró közötti bírság fenyegeti. A Velence belépőjegy vásárlás legegyszerűbb módja az online regisztráció, de a vasútállomás előtti automatákban is beszerezhető a napijegy - írja a turizmus.com.

Forrás: turizmus.com

Kik mentesülnek a velencei belépési díj alól?

A regisztráció továbbra sem kötelező a helyieknek, az ott dolgozóknak, tanulóknak és a fogyatékossággal élőknek. Emellett a szállásfoglalással érkezőknek sem kell napijegyet váltaniuk.

Komoly bevételt jelent a városnak

Velence az első város a világon, amely turisztikailag kiemelt napokra fizetős rendszert vezetett be. A Velence belépőjegyvásárlás 2024-ben 2,2 millió eurót, 2025-ben pedig már több mint 5,4 millió eurót hozott a város kasszájába. A belépési díj megváltása a fizetős napokon jövőben is elengedhetetlen lesz mindenkinek, aki szállásfoglalás nélkül szeretné meglátogatni a lagúnák városát.