Ágh Péter a verbális agresszióról: "Mi soha ne legyünk ilyenek"

"Egy fideszessel kevesebb. Ennyi" - így kommentálta a Tisza Párttal szimpatizáló hozzászóló dr. Kásler Miklós, Vas vármegye és Sárvár díszpolgárának halálhírét Ágh Péter közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő ezek után emelte fel szavát a verbális agresszió ellen.

Verbális agresszió: "Egy fideszessel kevesebb. Ennyi" - írta a Tisza-párttal szimpatizáló kommentelő a poszt alá, amiben dr. Kásler Miklós minisztertől búcsúzott Ágh Péter

"Sokat elmond a velünk szemben álló bizonyos személyek verbális aggressziójáról, hogy Kásler Miklós halála kapcsán kitett posztra, volt aki ennyit írt: 'Egy fideszessel kevesebb. Ennyi'

Kommentálni felesleges. Mindent elmond. Mi soha ne legyünk ilyenek! Kérem, aki képtelen az együttérzésre, inkább ne írjon semmit"

- írta a hozzászólásra reagálva Ágh Péter. Egy képet is megosztott, amin látszik: a kommentelő Magyar Péter és a Tisza Párt szimpatizánsa.

Verbális agresszió az online térben: január óta szigorúbb törvényi szabályozás

Lapunk is többször foglalkozott az online térben tapasztalt, egyre durvább hangvételű, akár mások halálát kívánó kommentek megjelenésével. Januárban lépett életbe az internetes agresszió visszaszorításáról szóló 2024. évi LXXVIII. törvény, aminek célja, hogy az emberi méltóságot sértő, félelemkeltő, gyűlölködő megnyilvánulások, kommentek terjedését megállítsák, számukat jelentősen csökkentsék.

Budai Gyula: A verbális erőszakot fizikai erőszak követi

Dr. Budai Gyula miniszteri biztos a jogszabály életbe lépése óta nyolc büntető feljelentést tett a rendőrségen és az ügyészségen olyan internetes bejegyzésekkel kapcsolatosan, amelyben egy másik ember megölésére történt felhívás vagy egy másik ember fizikai megsemmisítését helyezték kilátásba.

"Milyen érdekes, hogy ez minden esetben Orbán Viktor miniszterelnök személyére irányult! Az erőszakra történő felhívás elkövetőit a Rendőrség minden esetben azonosította és elfogta. A Debrecenben elfogott internetes agresszió elkövetőjénél fegyvert és éles lőszert foglalt le a Rendőrség!" - közölte a politikus a Facebook-oldalán a napokban. Úgy folytatta:

Jómagam többször hangot adtam annak, hogy a verbális erőszakot a fizikai erőszak követi majd és ezt az általam tett feljelentések teljes mértékben alátámasztották! Magyar Péter és Tisza párti hívei erőszakra készülnek, vagyis a másként gondolkodó emberek fizikai megsemmisítésére. A Tisza párt az erőszak és az agresszió pártja!

