Teljes holdfogyatkozás Magyarországon: Vas megyében is szerveznek programokat

Szeptember 7-én este különleges látványban lesz részünk: teljes holdfogyatkozás figyelhető meg Magyarországon, így Vas megyében is. Amikor a Hold a Föld árnyékába lép, mélyvörös árnyalatot ölt, ezt nevezzük vörös hold vagy vérhold jelenségnek. A holdfogyatkozás 2025 egyik leglátványosabb égi eseménye, amelyet szabad szemmel is érdemes lesz megfigyelni.

Vasárnap vérhold és holdfogyatkozás lesz látható hazánk egén

Forrás: Hegyi Norbert

Vérhold Magyarország felett: Vas megyében távcsöves bemutatókkal készülnek