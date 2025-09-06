szeptember 6., szombat

Látványos égi esemény

1 órája

Teljes holdfogyatkozás Magyarországon: Vas megyében is szerveznek programokat

Szeptember 7-én este teljes holdfogyatkozás látható Magyarországon, amikor a Hold vöröses fényben ragyog majd. Ezt a ritka és látványos égi eseményt vérhold néven ismerjük - Vasban is lesz hol megfigyelnünk.

Szeptember 7-én este különleges látványban lesz részünk: teljes holdfogyatkozás figyelhető meg Magyarországon, így Vas megyében is. Amikor a Hold a Föld árnyékába lép, mélyvörös árnyalatot ölt, ezt nevezzük vörös hold vagy vérhold jelenségnek. A holdfogyatkozás 2025 egyik leglátványosabb égi eseménye, amelyet szabad szemmel is érdemes lesz megfigyelni.

Forrás: Hegyi Norbert

Vérhold Magyarország felett: Vas megyében távcsöves bemutatókkal készülnek

Az érdeklődők nemcsak szabad szemmel, hanem távcsővel is követhetik a látványt. Két helyszínen szerveznek programokat a teljes holdfogyatkozás magyarországi megfigyelésére:

  • Hegyhátsál – szeptember 7., 20 óra – Hegyháti Csillagvizsgáló: távcsöves bemutató a holdfogyatkozás és a vérhold megfigyelésére. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. Jelentkezés: Horváth Tibor, +36 30 937 6283.
  • Szőce – szeptember 7., 20 óra – Szőcei Csillagda: távcsöves program az Őrség szívében, ahol a látogatók a teljes holdfogyatkozást élőben figyelhetik meg. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft.
