Vérhold ragyog az égen - Itt láthatjuk a különleges égi jelenséget Vasban

Hegyi Norbert amatőr csillagásztól tudjuk: teljes holdfogyatkozás szeptember 7-én, vasárnap lesz, amelyet hazánkból, így Vasból is figyelemmel kísérhetünk. Ez az egyik leglátványosabb égi esemény, amikor a Hold a Föld árnyékába lép, és a megszokott ezüstös fény helyett vöröses színekben ragyog. A jelenség sokak számára ismerős lehet a vérhold vagy „vörös hold” kifejezésből. A holdfogyatkozás 2025 egyik leglátványosabb égi jelensége és sokakat foglalkoztat: mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? – a válasz tehát szeptember 7-én este.

Vasárnap este tőlünk is megfigyelhető lesz a teljes holdfogyatkozás, azaz a vérhold

Forrás: Illusztráció/Freepik

Mikor lesz pontosan a teljes holdfogyatkozás?

A holdfogyatkozás menete pontosan követhető:

a Hold 19.18-kor kel fel Vas megyében, és 19.30-kor már belép a Föld teljes árnyékába.

Ekkor még nagyon alacsonyan lesz a horizont felett, ezért a kilátást zavarhatják fák, dombok vagy épületek. A jelenség csúcspontja, a fogyatkozás maximuma 20.12-kor következik be, ekkor a Hold körülbelül 10 fok magasan áll. A teljes árnyékból való kilépés 20.53-kor kezdődik, a részleges szakasz 21.56-kor zárul, míg a félárnyékos fogyatkozás 22.55-kor ér véget. Maga a teljes árnyékfázis 82 percig tart, a teljes esemény pedig több mint három órán át követhető.

Miért vörös a Hold? Mi a vérhold?

A különleges látvány azért lenyűgöző, mert a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses árnyalatot ölt. De miért vörös a Hold ilyenkor? A jelenség oka, hogy a Föld légköre szétszórja a napfényt, és a rövidebb hullámhosszúságú sugarakat kiszűri. Csak a hosszabb, vöröses fény jut át, amely a Hold felszínét megvilágítja – így jön létre a vérhold jelenség. Ezért nevezik a teljes holdfogyatkozást gyakran vérholdnak is.

A holdfogyatkozást profi körülmények között is megfigyelhetjük: