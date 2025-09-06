szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Vérhold ragyog az égen - Itt láthatjuk a különleges égi jelenséget Vasban

Vasárnap este különleges égi jelenségben lehet részünk: Magyarországról is megfigyelhető lesz a vérhold. A ritka látványosság ezúttal teljes holdfogyatkozás formájában jelenik meg felettünk.

Polgár Patrícia

Hegyi Norbert amatőr csillagásztól tudjuk: teljes holdfogyatkozás szeptember 7-én, vasárnap lesz, amelyet hazánkból, így Vasból is figyelemmel kísérhetünk. Ez az egyik leglátványosabb égi esemény, amikor a Hold a Föld árnyékába lép, és a megszokott ezüstös fény helyett vöröses színekben ragyog. A jelenség sokak számára ismerős lehet a vérhold vagy „vörös hold” kifejezésből. A holdfogyatkozás 2025 egyik leglátványosabb égi jelensége és sokakat foglalkoztat: mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? – a válasz tehát szeptember 7-én este.

vérhold
Vasárnap este tőlünk is megfigyelhető lesz a teljes holdfogyatkozás, azaz a vérhold
Forrás: Illusztráció/Freepik

Mikor lesz pontosan a teljes holdfogyatkozás?

A holdfogyatkozás menete pontosan követhető: 

a Hold 19.18-kor kel fel Vas megyében, és 19.30-kor már belép a Föld teljes árnyékába. 

Ekkor még nagyon alacsonyan lesz a horizont felett, ezért a kilátást zavarhatják fák, dombok vagy épületek. A jelenség csúcspontja, a fogyatkozás maximuma 20.12-kor következik be, ekkor a Hold körülbelül 10 fok magasan áll. A teljes árnyékból való kilépés 20.53-kor kezdődik, a részleges szakasz 21.56-kor zárul, míg a félárnyékos fogyatkozás 22.55-kor ér véget. Maga a teljes árnyékfázis 82 percig tart, a teljes esemény pedig több mint három órán át követhető.

Miért vörös a Hold? Mi a vérhold?

A különleges látvány azért lenyűgöző, mert a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses árnyalatot ölt. De miért vörös a Hold ilyenkor? A jelenség oka, hogy a Föld légköre szétszórja a napfényt, és a rövidebb hullámhosszúságú sugarakat kiszűri. Csak a hosszabb, vöröses fény jut át, amely a Hold felszínét megvilágítja – így jön létre a vérhold jelenség. Ezért nevezik a teljes holdfogyatkozást gyakran vérholdnak is.

A holdfogyatkozást profi körülmények között is megfigyelhetjük:

  • Hegyhátsál – szeptember 7., 20 óra – Hegyháti Csillagvizsgáló udvara: Távcsöves bemutató. A látogatók távcsövek segítségével követhetik végig a holdfogyatkozást, majd a program zárásaként a teljesen világító teliholdat is megfigyelhetik. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. További információ: Horváth Tibor (+36 30 937 6283).
  •  Szőce – szeptember 7., 20 óra – Szőcei Csillagda: Távcsöves bemutató. Az Őrség szívében szintén lesz lehetőség a jelenség megfigyelésére. A program derült időben indul, borult ég esetén elmarad. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. Információ: Károly Lajos (+36 30 546 3233).

 

