Mosolygós vérvétel a szombathelyi rendelőben – Marton Márta könnyed kézzel végzi

– Menj el arra a vizsgálatra. Én elmennék a helyedben, nehogy késő legyen – mondja egy asszonynak, aki egy percre ül le nála 8 után, „csak mert jólesik”. Közben kiköszön a Domus folyosóján elsétáló ismerősének, és jár a keze: rendezgeti a vérvételi csöveket és fertőtleníti a játéklabdákat, amiket a gyerekek kezébe ad. Különböző méretűeket, hiszen más kell az 5 és más a 10 éves gyermeknek.

Mosolygós vérvétel Marton Mártánál a szombathelyi Szűrcsapó utcai felnőtt háziorvosi rendelőben

Fotó: Cseh Gábor

Mosolygós vérvétel Marton Mártával

Főleg azok jutnak el hozzá, akiknek az édesanyja már a várandósság alatt hozzá járt vérvételre, mondja. Érkezik egy kollégája, aki állítja, Márta tanította meg „csukott szemmel, hátulról, sötétben” vért venni. Aztán jön az Alapellátó sofőrje begyűjteni a vér- és vizeletmintákat. Márta, mint minden hétköznap, hajnal óta talpon van, hiszen 6-tól fél 9-ig van vérvétel előjegyzés alapján: az ajtón keresztül fogadja a vérvételre érkezőket, az ablakon át a vizeletes csöveket, és aki csak megfordul a kis , fizioterápiával megosztott vérvételi helyiségben, ahhoz van egy jó szava.

Mint a váróban a széket, mindenki ismeri

– Tizenöt éve ez a mellékállásom. Olyan vagyok, mint a váróban a szék, ismer mindenki. A körzetemhez Sé, Olad, a Derkovits-lakótelep egy része tartoznak, és még sokan mások, sérült felnőttek és gyermekek is jelentkeznek a Mosolygós vérvételre. Valahogy megtalálnak – mondja magáról. Márta egyéni vállalkozó, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ (Alapellátó) megbízási szerződéssel foglalkoztatja. Évente sok ezer embert „szúr meg” – a mintákból a kórház központi laboratóriuma vizsgálatokat végez.

Miért fontos a mosoly?

A vérvétel ijesztő, félelmetes és kibírhatatlan, legalábbis így képzeljük. Ő máshogy gondolja. Mindenkire szán időt, hiszi, hogy a munkája fontos fogaskerék, ami nélkül nem működik a gépezet, és tesz azért, hogy a vérvétel, amennyire lehet, a betegeknek is jó élmény legyen. Miért fontos a mosoly?

– Mert az emberek arca lemerevedett, és a Covid csak rátett erre, és mert minden azon múlik, hogyan kelünk fel reggel, és hogyan indul a napunk. Aki rosszkedvűen jön, azt is igyekszem jókedvre deríteni. Érzem, hogy ki izgul: annak nyirkos a tenyere. A felnőtteknek kávés cukrot rakok ki és labdát ajánlok, hogy ökölbe szorítsák a kezüket. Akinek műkörme van vagy nehezebben tudja ökölbe szorítani a kezét, annak ovális alakút adok. Arra is van lehetőség, hogy lefeküdjön a páciens. A vattabucikat olyan keménységűre készítem, amilyenre kell. Mindenki rohan, pedig a vattabucit 5 percig nyomni kell, és az sem mindegy, hogy behajlítják-e a karjukat a vérvétel után vagy kiegyenesítve tartják – avat be a részletekbe.