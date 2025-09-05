57 perce
Mosolygós vérvétel a szombathelyi rendelőben – Marton Márta könnyed kézzel végzi
Mosolygós vérvétel – ez a felirat fogadja a pácienseket a szombathelyi Szűrcsapó utcai felnőtt háziorvosi rendelő egyik oldalsó helyiségének ajtaján. Az ajtón belül Marton Mártával találkoznak – a vérvételi asszisztenshez felnőttek és gyermekek is járnak, és aki nála kezdi a reggelt, annak garantáltan jól indul a napja. Mi a titka? Utánajártunk.
– Menj el arra a vizsgálatra. Én elmennék a helyedben, nehogy késő legyen – mondja egy asszonynak, aki egy percre ül le nála 8 után, „csak mert jólesik”. Közben kiköszön a Domus folyosóján elsétáló ismerősének, és jár a keze: rendezgeti a vérvételi csöveket és fertőtleníti a játéklabdákat, amiket a gyerekek kezébe ad. Különböző méretűeket, hiszen más kell az 5 és más a 10 éves gyermeknek.
Mosolygós vérvétel Marton Mártával
Főleg azok jutnak el hozzá, akiknek az édesanyja már a várandósság alatt hozzá járt vérvételre, mondja. Érkezik egy kollégája, aki állítja, Márta tanította meg „csukott szemmel, hátulról, sötétben” vért venni. Aztán jön az Alapellátó sofőrje begyűjteni a vér- és vizeletmintákat. Márta, mint minden hétköznap, hajnal óta talpon van, hiszen 6-tól fél 9-ig van vérvétel előjegyzés alapján: az ajtón keresztül fogadja a vérvételre érkezőket, az ablakon át a vizeletes csöveket, és aki csak megfordul a kis , fizioterápiával megosztott vérvételi helyiségben, ahhoz van egy jó szava.
Mint a váróban a széket, mindenki ismeri
– Tizenöt éve ez a mellékállásom. Olyan vagyok, mint a váróban a szék, ismer mindenki. A körzetemhez Sé, Olad, a Derkovits-lakótelep egy része tartoznak, és még sokan mások, sérült felnőttek és gyermekek is jelentkeznek a Mosolygós vérvételre. Valahogy megtalálnak – mondja magáról. Márta egyéni vállalkozó, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ (Alapellátó) megbízási szerződéssel foglalkoztatja. Évente sok ezer embert „szúr meg” – a mintákból a kórház központi laboratóriuma vizsgálatokat végez.
Miért fontos a mosoly?
A vérvétel ijesztő, félelmetes és kibírhatatlan, legalábbis így képzeljük. Ő máshogy gondolja. Mindenkire szán időt, hiszi, hogy a munkája fontos fogaskerék, ami nélkül nem működik a gépezet, és tesz azért, hogy a vérvétel, amennyire lehet, a betegeknek is jó élmény legyen. Miért fontos a mosoly?
– Mert az emberek arca lemerevedett, és a Covid csak rátett erre, és mert minden azon múlik, hogyan kelünk fel reggel, és hogyan indul a napunk. Aki rosszkedvűen jön, azt is igyekszem jókedvre deríteni. Érzem, hogy ki izgul: annak nyirkos a tenyere. A felnőtteknek kávés cukrot rakok ki és labdát ajánlok, hogy ökölbe szorítsák a kezüket. Akinek műkörme van vagy nehezebben tudja ökölbe szorítani a kezét, annak ovális alakút adok. Arra is van lehetőség, hogy lefeküdjön a páciens. A vattabucikat olyan keménységűre készítem, amilyenre kell. Mindenki rohan, pedig a vattabucit 5 percig nyomni kell, és az sem mindegy, hogy behajlítják-e a karjukat a vérvétel után vagy kiegyenesítve tartják – avat be a részletekbe.
Biztos, könnyű kézzel
Rosszullétek szerencsére nincsenek. Márta gyorsan dolgozik és biztos kézzel. A gyorsasága annak is köszönhető, hogy „összerakta magát, hogy minden flottul menjen”. A biztos kézről külön története van.
A génjeiben hordozza tehetségét
- A segítés, ápolás benne van a génjeimben. Az apai nagyanyám falusi bába volt: három faluban vezetett le szüléseket. Apukám elmondása szerint olyan könnyű keze volt, hogy mindenki nála szeretett volna szülni. Sok évnek el kellett telnie, hogy én is észrevegyem ezt a tehetségemet. Amíg kicsik voltak a fiaim, a Vérellátóban dolgoztam asszisztensként, ott 12 évet töltöttem, azt cseréltem fel a kórházi állásra.
Harminc évig nővér voltam: a neurológián, az 1-es Belgyógyászati osztályon és a bőrgyógyászaton is dolgoztam. A szakmai irányelvek betartása mellett mindig próbáltam a betegek elégedettségét elérni. Most ugyanúgy végzem a munkámat, mint annak idején a kórházban. Egy egészségi probléma miatt kellett abbahagynom az ottani munkát, de szakmailag most is oda tartozom. 2012-ben jöttem ki a kórházkapun. Onnantól a kezembe vettem a saját életemet, és mellékállást kerestem.
- Kányásiné Nórát váltottam a vérvételi asszisztens pozícióban. Az ő betegsége és az én bajom hozott össze bennünket. A kórház után rövid ideig a hajléktalanszálló orvosi rendelőjében, egy magán-egészségügyi kft.-nél is dolgoztam, majd diszpécserként a Szűrcsapó utcai rendelőben. 2018-ban lettem egyéni vállalkozó – meséli.
A véradás mellett kampányol
Szeretett munkájáról beszélve a gyerekekre külön kitér. – Az első vérvételi élmény meghatározó, mert a rossz tapasztalat felnőttkoráig kísérheti. A gyerekeket fel kell készíteni otthon, hogy sikeres legyen a vérvétel, ebben segítek. Aki pedig kicsit is tart a procedúrától, annak ott a vérvételi helyiség falán a Mosoly filozófiája – miközben olvassa a gyermek, vagy az izguló felnőtt, elfeledkezik a gondjáról. Aki nem tud olvasni, annak el kell mondania, mi mindent lát a falon – mondja.
A falon római számos, mesefigurás falióra, ajándéktárgyak és ajándékba kapott rajzok is sorakoznak, köztük egy vers:
A vérvételtől nem kell félni, Márta néni úgy elvégzi. Meg sem érzed mit csinál, mosolyogj hát pajtikám
Aki elégedett, attól rajzot kér Márta néni. Varázszacskójában Kinder tojás figurák lapulnak, a sikeres vérvétel után meglepetésként választhatnak közülük a kisgyermekek, akik nála nem sírnak, sőt megölelik.
Marton Márta régóta kampányol a véradás mellett is: – A vérrel segítjük a másik ember életét: folyékony élő szövet, amit átadunk a másik embernek, hogy gyógyuljon – ebből is látszik, hogy hosszú távon gondolkodik.