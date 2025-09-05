szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Portré

57 perce

Mosolygós vérvétel a szombathelyi rendelőben – Marton Márta könnyed kézzel végzi

Címkék#Szombathelyi GESZ#Marton Márta#falióra#játéklabda#Domus Áruház#vérvétel#Szűrcsapó utca#ajándéktárgy

Mosolygós vérvétel – ez a felirat fogadja a pácienseket a szombathelyi Szűrcsapó utcai felnőtt háziorvosi rendelő egyik oldalsó helyiségének ajtaján. Az ajtón belül Marton Mártával találkoznak – a vérvételi asszisztenshez felnőttek és gyermekek is járnak, és aki nála kezdi a reggelt, annak garantáltan jól indul a napja. Mi a titka? Utánajártunk.

Tóth Katalin

– Menj el arra a vizsgálatra. Én elmennék a helyedben, nehogy késő legyen – mondja egy asszonynak, aki egy percre ül le nála 8 után, „csak mert jólesik”. Közben kiköszön a Domus folyosóján elsétáló ismerősének, és jár a keze: rendezgeti a vérvételi csöveket és fertőtleníti a játéklabdákat, amiket a gyerekek kezébe ad. Különböző méretűeket, hiszen más kell az 5 és más a 10 éves gyermeknek.

Mosolygós vérvétel Marton Mártánál
Mosolygós vérvétel Marton Mártánál a szombathelyi Szűrcsapó utcai felnőtt háziorvosi rendelőben
Fotó: Cseh Gábor

Mosolygós vérvétel Marton Mártával

Főleg azok jutnak el hozzá, akiknek az édesanyja már a várandósság alatt hozzá járt vérvételre, mondja. Érkezik egy kollégája, aki állítja, Márta tanította meg „csukott szemmel, hátulról, sötétben” vért venni. Aztán jön az Alapellátó sofőrje begyűjteni a vér- és vizeletmintákat. Márta, mint minden hétköznap, hajnal óta talpon van, hiszen 6-tól fél 9-ig van vérvétel előjegyzés alapján: az ajtón keresztül fogadja a vérvételre érkezőket, az ablakon át a vizeletes csöveket, és aki csak megfordul a kis , fizioterápiával megosztott vérvételi helyiségben, ahhoz van egy jó szava.

Mint a váróban a széket, mindenki ismeri

– Tizenöt éve ez a mellékállásom. Olyan vagyok, mint a váróban a szék, ismer mindenki. A körzetemhez Sé, Olad, a Derkovits-lakótelep egy része tartoznak, és még sokan mások, sérült felnőttek és gyermekek is jelentkeznek a Mosolygós vérvételre. Valahogy megtalálnak – mondja magáról. Márta egyéni vállalkozó, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ (Alapellátó) megbízási szerződéssel foglalkoztatja. Évente sok ezer embert „szúr meg” – a mintákból a kórház központi laboratóriuma vizsgálatokat végez. 

Miért fontos a mosoly?

A vérvétel ijesztő, félelmetes és kibírhatatlan, legalábbis így képzeljük. Ő máshogy gondolja. Mindenkire szán időt, hiszi, hogy a munkája fontos fogaskerék, ami nélkül nem működik a gépezet, és tesz azért, hogy a vérvétel, amennyire lehet, a betegeknek is jó élmény legyen. Miért fontos a mosoly? 

– Mert az emberek arca lemerevedett, és a Covid csak rátett erre, és mert minden azon múlik, hogyan kelünk fel reggel, és hogyan indul a napunk. Aki rosszkedvűen jön, azt is igyekszem jókedvre deríteni. Érzem, hogy ki izgul: annak nyirkos a tenyere. A felnőtteknek kávés cukrot rakok ki és labdát ajánlok, hogy ökölbe szorítsák a kezüket. Akinek műkörme van vagy nehezebben tudja ökölbe szorítani a kezét, annak ovális alakút adok. Arra is van lehetőség, hogy lefeküdjön a páciens. A vattabucikat olyan keménységűre készítem, amilyenre kell. Mindenki rohan, pedig a vattabucit 5 percig nyomni kell, és az sem mindegy, hogy behajlítják-e a karjukat a vérvétel után vagy kiegyenesítve tartják – avat be a részletekbe.

Biztos, könnyű kézzel

Rosszullétek szerencsére nincsenek. Márta gyorsan dolgozik és biztos kézzel. A gyorsasága annak is köszönhető, hogy „összerakta magát, hogy minden flottul menjen”. A biztos kézről külön története van. 

Biztos, könnyű kézzel. 
Fotó: Cseh Gábor

A génjeiben hordozza tehetségét

- A segítés, ápolás benne van a génjeimben. Az apai nagyanyám falusi bába volt: három faluban vezetett le szüléseket. Apukám elmondása szerint olyan könnyű keze volt, hogy mindenki nála szeretett volna szülni. Sok évnek el kellett telnie, hogy én is észrevegyem ezt a tehetségemet. Amíg kicsik voltak a fiaim, a Vérellátóban dolgoztam asszisztensként, ott 12 évet töltöttem, azt cseréltem fel a kórházi állásra. 

Harminc évig nővér voltam: a neurológián, az 1-es Belgyógyászati osztályon és a bőrgyógyászaton is dolgoztam. A szakmai irányelvek betartása mellett mindig próbáltam a betegek elégedettségét elérni. Most ugyanúgy végzem a munkámat, mint annak idején a kórházban. Egy egészségi probléma miatt kellett abbahagynom az ottani munkát, de szakmailag most is oda tartozom. 2012-ben jöttem ki a kórházkapun. Onnantól a kezembe vettem a saját életemet, és mellékállást kerestem. 

  • Kányásiné Nórát váltottam a vérvételi asszisztens pozícióban. Az ő betegsége és az én bajom hozott össze bennünket. A kórház után rövid ideig a hajléktalanszálló orvosi rendelőjében, egy magán-egészségügyi kft.-nél is dolgoztam, majd diszpécserként a Szűrcsapó utcai rendelőben. 2018-ban lettem egyéni vállalkozó – meséli.

A véradás mellett kampányol

Szeretett munkájáról beszélve a gyerekekre külön kitér. – Az első vérvételi élmény meghatározó, mert a rossz tapasztalat felnőttkoráig kísérheti. A gyerekeket fel kell készíteni otthon, hogy sikeres legyen a vérvétel, ebben segítek. Aki pedig kicsit is tart a procedúrától, annak ott a vérvételi helyiség falán a Mosoly filozófiája – miközben olvassa a gyermek, vagy az izguló felnőtt, elfeledkezik a gondjáról. Aki nem tud olvasni, annak el kell mondania, mi mindent lát a falon – mondja.

A falon római számos, mesefigurás falióra, ajándéktárgyak és ajándékba kapott rajzok is sorakoznak, köztük egy vers: 

A vérvételtől nem kell félni, Márta néni úgy elvégzi. Meg sem érzed mit csinál, mosolyogj hát pajtikám

 Aki elégedett, attól rajzot kér Márta néni. Varázszacskójában Kinder tojás figurák lapulnak, a sikeres vérvétel után meglepetésként választhatnak közülük a kisgyermekek, akik nála nem sírnak, sőt megölelik.

Marton Márta régóta kampányol a véradás mellett is: – A vérrel segítjük a másik ember életét: folyékony élő szövet, amit átadunk a másik embernek, hogy gyógyuljon – ebből is látszik, hogy hosszú távon gondolkodik.


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu