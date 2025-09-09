szeptember 9., kedd

Jelenteni kell a veszélyes fákat

A lakosságot kérik, hogy jelentsék a veszélyes fákat az illetékeseknek.

Veszélyes fák: A Szompark hivatalos közösségi oldalán írt arról, hogy a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 2025. augusztus 19. és szeptember 19. között várja a lakossági bejelentéseket a közterületi fák metszésével kapcsolatban.

Mindenkinek jelentenie kell a veszélyes fákat.
Forrás: Szompark

Ezekben az esetekben jelezz a veszélyes fák miatt:

• ha a fa lombozata épület állagát veszélyezteti (pl. tetőhöz, falhoz ér)
• ha balesetveszélyt jelent (pl. közlekedési táblát takar, úttest fölé lóg, elektromos vezetékbe nő, lámpatestet eltakar)

A bejelentésben meg kell adni a fa pontos helyét és az általa okozott problémát.
Amennyiben lehetőség van fényképet is kell csatolni a bejelentéshez. Ez segít a fa beazonosításában, a probléma felmérésében és a szükséges beavatkozás elvégzésében. A beérkezett bejelentéseket elbírálják, és az indokoltság, valamint a rendelkezésre álló keret függvényében, 2026. március 31-ig ütemezik és elvégzik a metszéseket.
A társasházak esetében a szükségesnek látott metszéseket a lakószövetkezet vagy közös képviselő felé jelezzék, és a bejelentés a szövetkezeten keresztül érkezzen be társaságunkhoz.
A bejelentéseiket írásban várják:
 [email protected]
 https://www.szompark.hu/informaciok/bejelentes

Tudod hogy lehet meghatározni egy fa életkorát?

Korábban arról írtak, hogy egy kivágott fa esetében az életkor meghatározása viszonylag egyszerű: az évgyűrűk megszámlálásával pontos eredmény kapható. 

Az élő fák korának meghatározása már összetettebb feladat. Ebben az esetben a szakemberek a törzsátmérő alapján számítják ki a fák korát, jó közelítéssel. 

