1 órája
Jelenteni kell a veszélyes fákat
A lakosságot kérik, hogy jelentsék a veszélyes fákat az illetékeseknek.
Veszélyes fák: A Szompark hivatalos közösségi oldalán írt arról, hogy a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 2025. augusztus 19. és szeptember 19. között várja a lakossági bejelentéseket a közterületi fák metszésével kapcsolatban.
Ezekben az esetekben jelezz a veszélyes fák miatt:
• ha a fa lombozata épület állagát veszélyezteti (pl. tetőhöz, falhoz ér)
• ha balesetveszélyt jelent (pl. közlekedési táblát takar, úttest fölé lóg, elektromos vezetékbe nő, lámpatestet eltakar)
A bejelentésben meg kell adni a fa pontos helyét és az általa okozott problémát.
Amennyiben lehetőség van fényképet is kell csatolni a bejelentéshez. Ez segít a fa beazonosításában, a probléma felmérésében és a szükséges beavatkozás elvégzésében. A beérkezett bejelentéseket elbírálják, és az indokoltság, valamint a rendelkezésre álló keret függvényében, 2026. március 31-ig ütemezik és elvégzik a metszéseket.
A társasházak esetében a szükségesnek látott metszéseket a lakószövetkezet vagy közös képviselő felé jelezzék, és a bejelentés a szövetkezeten keresztül érkezzen be társaságunkhoz.
A bejelentéseiket írásban várják:
[email protected]
https://www.szompark.hu/informaciok/bejelentes
Tudod hogy lehet meghatározni egy fa életkorát?
Korábban arról írtak, hogy egy kivágott fa esetében az életkor meghatározása viszonylag egyszerű: az évgyűrűk megszámlálásával pontos eredmény kapható.
Az élő fák korának meghatározása már összetettebb feladat. Ebben az esetben a szakemberek a törzsátmérő alapján számítják ki a fák korát, jó közelítéssel.