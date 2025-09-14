szeptember 14., vasárnap

Második alkalommal

27 perce

Menjünk egy kört! - Veterán traktorok találkozója Ikerváron - fotók

Sok régi szép jármű - sok érdeklődővel. Ikerváron második alkalommal rendezték meg a veterán traktorok találkozóját.

Benkő Sándor

Ikerváron második alkalommal rendezték meg a veterán traktorok találkozóját. Szombaton a településen a tér szebbnél szebb régi és még régebbi erőgépekkel telt meg, amelyekre sokan voltak kíváncsiak. Egy osztrák rendszámú, „Bulldog” névre hallgató nagyon szép és működőképes, leginkább a Hofherr típusúra hasonlító traktorra felülhettek a gyerekek, tehettek is vele egy kört. A többi jármű sem volt általában „tiltott terület”az érdeklődők előtt, felülhettek rájuk, megnézhették a motort, be azonban nem indíthatták egyiket sem avatatlan kezek. A találkozón meg lehetett csodálni még idős autókat, tűzoltóautót, motorkerékpárokat, de ősrégi cséplőgépet üzemeltető álló motort is. A nézelődők szavazhattak a legszebb traktorra, és megcsodálhatták őket a felvonuláson is. A gyerekeket is több program szórakoztatta, de valamennyire mind kapcsolódott a traktorokhoz.

veterán traktorok
Veterán traktorok Ikerváron
Fotó: Benkő Sándor

Veterán traktorok - és más járművek

A találkozón meg lehetett csodálni még idős autókat, tűzoltóautót, motorkerékpárokat, de ősrégi cséplőgépet üzemeltető álló motort is. A nézelődők szavazhattak a legszebb traktorra, és megcsodálhatták őket a felvonuláson is. A gyerekeket is több program szórakoztatta, de valamennyire mind kapcsolódott a traktorokhoz.

Veterán traktorok találkozója Ikerváron

Fotók: Benkő Sándor

 

 

 

