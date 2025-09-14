Menjünk egy kört! - Veterán traktorok találkozója Ikerváron - fotók

Ikerváron második alkalommal rendezték meg a veterán traktorok találkozóját. Szombaton a településen a tér szebbnél szebb régi és még régebbi erőgépekkel telt meg, amelyekre sokan voltak kíváncsiak. Egy osztrák rendszámú, „Bulldog” névre hallgató nagyon szép és működőképes, leginkább a Hofherr típusúra hasonlító traktorra felülhettek a gyerekek, tehettek is vele egy kört. A többi jármű sem volt általában „tiltott terület”az érdeklődők előtt, felülhettek rájuk, megnézhették a motort, be azonban nem indíthatták egyiket sem avatatlan kezek. A találkozón meg lehetett csodálni még idős autókat, tűzoltóautót, motorkerékpárokat, de ősrégi cséplőgépet üzemeltető álló motort is. A nézelődők szavazhattak a legszebb traktorra, és megcsodálhatták őket a felvonuláson is. A gyerekeket is több program szórakoztatta, de valamennyire mind kapcsolódott a traktorokhoz.

Veterán traktorok Ikerváron

Fotó: Benkő Sándor

Veterán traktorok - és más járművek

