Videó: óriási vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben

Sosem találkoztam még ekkora kondával. Most sem rájuk gondoltam mikor kimentem az erdőszélre kora reggel, olyan hirtelen vágtattak ki hogy időm sem volt a felvételt beállítani, ezért megint "tökéletlen" lett sajnos. Azért látszik milyen virgoncak a malacok,milyen hatalmas a világos hátú vezér és hogy villognak fehéren az agyarak! - olvasható a Kercaszomor VadonÉlőVilága közösségi oldalon.