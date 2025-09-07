Villogtak az agyarak
1 órája
Videó: óriási vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben
Sosem találkoztam még ekkora kondával. Most sem rájuk gondoltam mikor kimentem az erdőszélre kora reggel, olyan hirtelen vágtattak ki hogy időm sem volt a felvételt beállítani, ezért megint "tökéletlen" lett sajnos. Azért látszik milyen virgoncak a malacok,milyen hatalmas a világos hátú vezér és hogy villognak fehéren az agyarak! - olvasható a Kercaszomor VadonÉlőVilága közösségi oldalon.
Ezt ne hagyja ki!Az erdő basszbaritonja és a kíváncsi róka
Tegnap, 7:01
Szarvasbőgés az Őrségben: szerelmi vallomás és hadüzenet - fotós kollégánk fantasztikus felvételei
