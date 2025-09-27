Kopogtat az ősz: ezekkel a virágokkal biztosan nem lesz szürke

Az első őszi hónap számos tennivalót ad a (hobbi)kertészeknek: a betakarítás, szüret mellet a növényvédelem és az öntözés továbbra is elsőbbséget élvez, de most van ideje a virágágyások rendbetételének, egyes gyümölcsfák metszésének, a fűnyírás utáni trágyázásnak, az őszi veteményeskert kialakításának, kerti szerszámok rendbetételének is – sorolja Kocsis-Nagy Noémi, az egyik szombathelyi kertészet munkatársa. Ideje őszi pompába öltöztetni a balkont is, nem kell, hogy ősszel üresek legyenek a virágládák – teszi hozzá. Nincs olyan, hogy csiricsáré, mert ilyenkor ősszel is nyugodtan gondolkozhatunk a színesben, a színes növények mellett talán a szürke napok is gyorsabban telnek majd. Kocsis-Nagy Noémi elárulja: milyen virágokat válasszunk ősszel a balkonra és a kertbe.

Lilától a sárgáig - az őszi virágok mellett biztosan jobb kedvre derülünk

Fotó: Cseh Gábor

Sorolja: ahogy közeledik a hűvösebb, nedvesebb idő, úgy nyílnak a krizantémok. Ebből létezik kisvirágú, nagyvirágú, gömb alakú, illetve népszerűek a triók, azaz amikor egy cserépbe háromféle tő van beleültetve. A krizantém már rég nem temetővirág, hanem a bejáratot is díszítik vele, de kisebb testvére a balkonládában is jól mutat. Népszerű az árvácska: az apró virágú több, a nagyvirágú valamivel kevesebb szirmot hoz, de mindkettő nagyon hálás, még a hó alatt is virít, díszíti a kertet, balkonládát.

Őszi virágözön

Kedveltek a callunák, vagyis a csarabok: ezek is többféle színben, többféle összeültetésben elérhetőek. Talán kevesebben tudják: vannak festett változatai is, így a fehér virág zöld, kék, lila, citromsárga színekben pompázik most, de ezt leveti magáról, és jövőre az alapszínével újra díszít.

Az ősz klasszikus virága a ciklámen, amely fagyérzékeny, de ilyenkor még bátran kirakhatjuk védettebb helyre, majd ahogyan jön a hidegebb idő, úgy érdemes beljebb hozni. Fűtetlen, de fénnyel teli helyiségben, esetleg lépcsőházakban nagyon jól érzi magát. Fontos: inkább alulról öntözzük, mert gumós növény és nem szereti, hogyha azt víz éri.

Tetszetős az őszi összeültetésekben a díszpaprika, díszparadicsom, díszkáposzta. A nem virágzó, levelükkel díszítő fajták mellett különösen jól mutatnak, de bárhol helyet találhatunk a virágládában, a virágláda mellett néhány dísztöknek, gombának, erdei lénynek - utóbbiak most jönnek igazán divatba.

Az őszi dekorációnak is csak a képzelet szabhat határt, a színekből sohasem lehet elég – hangsúlyozza Kocsis-Nagy Noémi, aki úgy tapasztalja, a hidegebb hónapokan hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni az öntözésről. Ha pluszban van a hőmérséklet, vegyünk erőt magunkon és ragadjuk meg az öntözőkannát. Növényeink hálásak lesznek érte.