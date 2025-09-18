Viszkis: az élethez szerencse kell!

A Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület vendége volt Ambrus Attila, keramikus, az egykori Viszkis kedden. A 18 órakor kezdődött és több mint másfél órán át tartó rendezvényre meglehetősen nagy volt az érdeklődés, de telt ház azért nem volt. Az valószínűleg vitán felül áll, hogy bakrablóból ismertebb és a műfajt tekintve sikeresebb sincs nála Magyarországon, talán ezért is filmesítették meg az életét 2017-ben.

Ambrus Attila, az egykori Viszkis, ahogyan annak idején a bankokból a pénzt, ezúttal úgy ragadta magával a közönségét Fotó: Benkő Sándor

A Viszkis tudja ezt magáról, ezért mindjárt az elején le is szögezte, hogy aki bankrabló tanfolyamot remél, az csalódni fog. Ma már nehéz lenne úgy rabolni mint régen, a legtöbbet ugyanis éppen ő tett a bankbiztonság fejlesztéséért és ebben mi tagadás tényleg lehet valami. Tulajdonképpen azért vágott bele annak idején az egész bankrablásosdiba, mert feltűnt neki, hogy mennyire nem működik a rendszer, a biztonsági őrök képzetlenek voltak, a rendőrök lassan reagáltak, kamerák meg csak elvétve voltak. Egy alkalommal, amikor a bankos kisasszony megnyomta a néma riasztót, a diszpécser oda telefonált a bankba, gondolván, hogy Marika véletlenül rákönyökölhetett a gombra. Marika azonban a földön feküdt, ezért nem tudta fogadni a hívást, ami viszont már picit gyanús volt, ezért a diszpécser végül csak felhívta a rendőrséget is, mire azonban kiértek, a Viszkis már persze messze járt. De volt olyan is, amikor a rendőrök maguk zavarták ki a Viszkist a kordonok mögül, hogy ne akadályozza a helyszínelést, máskor meg vasutasok vették üldözőbe, akiket aztán egy civil ruhás rendőr szerelt le, mivel azokat nézte bankrablónak.

Az élethez szerencse kell, és úgy látszik a Viszkisnek jutott belőle bőséggel.

Ma már elfogását is annak éli meg, mivel ha ez nem történik meg, biztosan nem élne már, mivel megfogadta, ha kenyértörésre kerül a sor, ő nem fogja megadni magát. Ezt a szerencse dologot sokszor hangoztatta az előadás során és volt még kettő téma, ami időről időre visszatért.

Az egyik, hogy útja a bankokig jóformán ki volt kövezve, miután égetni valóan rossz kölyök volt, aminek oka volt hányatott sorsa (apja rendszeresen verte és a Ceaușescu érában amúgy sem volt egy leányálom az élet).

A másik pedig, hogy azokért a bűnökért amiket elkövetett, ő már a hosszú börtönévekkel megfizetett. Igaz azt elismerte, hogy a tucatnyi bakrablása során bezárt, összesen mintegy 300 ember nem mindegyike volt képes sérülések nélkül átvészelni a történteket. Volt, akinek tönkre ment az élete, mivel a poszttraumás stresszel járó tüneteket sem családja, sem munkahelye nem tolerálta egy idő után és van olyan áldozata is, aki a mai napig nem bocsátott meg neki.

Ambrus Attila, a maga nemében páratlan életútja alatt sok mindenen keresztülment, ez alatt két fontos tapasztalattal gazdagodott, az egyik, hogy szerinte igenis fontos a megbocsátás, mert nincs értelme e régi sérelmek dédelgetésének, a másik pedig, hogy ne ítéljünk elsőre soha.