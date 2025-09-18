2 órája
Viszkis: az élethez szerencse kell!
Volt, hogy rablás után, a rendőr zavarta ki a kordonok mögé, évekkel később pedig ő tévedett nagyot egy börtönőr kapcsán. A Viszkis szerint fontos a megbocsátás és hogy ne ítéljünk elsőre soha.
A Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület vendége volt Ambrus Attila, keramikus, az egykori Viszkis kedden. A 18 órakor kezdődött és több mint másfél órán át tartó rendezvényre meglehetősen nagy volt az érdeklődés, de telt ház azért nem volt. Az valószínűleg vitán felül áll, hogy bakrablóból ismertebb és a műfajt tekintve sikeresebb sincs nála Magyarországon, talán ezért is filmesítették meg az életét 2017-ben.
A Viszkis tudja ezt magáról, ezért mindjárt az elején le is szögezte, hogy aki bankrabló tanfolyamot remél, az csalódni fog. Ma már nehéz lenne úgy rabolni mint régen, a legtöbbet ugyanis éppen ő tett a bankbiztonság fejlesztéséért és ebben mi tagadás tényleg lehet valami. Tulajdonképpen azért vágott bele annak idején az egész bankrablásosdiba, mert feltűnt neki, hogy mennyire nem működik a rendszer, a biztonsági őrök képzetlenek voltak, a rendőrök lassan reagáltak, kamerák meg csak elvétve voltak. Egy alkalommal, amikor a bankos kisasszony megnyomta a néma riasztót, a diszpécser oda telefonált a bankba, gondolván, hogy Marika véletlenül rákönyökölhetett a gombra. Marika azonban a földön feküdt, ezért nem tudta fogadni a hívást, ami viszont már picit gyanús volt, ezért a diszpécser végül csak felhívta a rendőrséget is, mire azonban kiértek, a Viszkis már persze messze járt. De volt olyan is, amikor a rendőrök maguk zavarták ki a Viszkist a kordonok mögül, hogy ne akadályozza a helyszínelést, máskor meg vasutasok vették üldözőbe, akiket aztán egy civil ruhás rendőr szerelt le, mivel azokat nézte bankrablónak.
Az élethez szerencse kell, és úgy látszik a Viszkisnek jutott belőle bőséggel.
Ma már elfogását is annak éli meg, mivel ha ez nem történik meg, biztosan nem élne már, mivel megfogadta, ha kenyértörésre kerül a sor, ő nem fogja megadni magát. Ezt a szerencse dologot sokszor hangoztatta az előadás során és volt még kettő téma, ami időről időre visszatért.
- Az egyik, hogy útja a bankokig jóformán ki volt kövezve, miután égetni valóan rossz kölyök volt, aminek oka volt hányatott sorsa (apja rendszeresen verte és a Ceaușescu érában amúgy sem volt egy leányálom az élet).
- A másik pedig, hogy azokért a bűnökért amiket elkövetett, ő már a hosszú börtönévekkel megfizetett. Igaz azt elismerte, hogy a tucatnyi bakrablása során bezárt, összesen mintegy 300 ember nem mindegyike volt képes sérülések nélkül átvészelni a történteket. Volt, akinek tönkre ment az élete, mivel a poszttraumás stresszel járó tüneteket sem családja, sem munkahelye nem tolerálta egy idő után és van olyan áldozata is, aki a mai napig nem bocsátott meg neki.
Ambrus Attila, a maga nemében páratlan életútja alatt sok mindenen keresztülment, ez alatt két fontos tapasztalattal gazdagodott, az egyik, hogy szerinte igenis fontos a megbocsátás, mert nincs értelme e régi sérelmek dédelgetésének, a másik pedig, hogy ne ítéljünk elsőre soha.
Már évek óta börtönben volt, amikor az egyik rettegett börtönőr kinézte magának és ott tett neki keresztbe, ahol tudott. Persze nem kellett félteni a Viszkist sem és egy alkalommal válogatott szidalmak közepette azt találta mondani, hogy: te koszos! A börtönőr arcán észrevehető volt, hogy ez nagyon betalált nála. Hosszú évek teltek el, a börtönőr időközben nyugdíjba ment, a Viszkis pedig valahonnan megtudta, hogy a börtönben vele mindig rosszindulatú őr, otthon, kerekesszékbe kényszerült feleségét ápolta, az inge pedig azért volt valóban koszos, mert nem volt, aki mosson rá.
A Viszkis, előadónak legalább olyan jó, mint bankrablónak volt, lehet ezzel kellett volna kezdeni? Ez már soha nem derül ki, az viszont igen, hogy honnan jött a rablások előtti viszkizés? Nagyon tetszett neki Jockey Ewing a Dallasból, aki a legenda szerint a forgatásokon bizony soha nem teát szürcsölgetett. A Viszkis ma sem veti meg az aranyszínű italt és ha legyárt pár száz darab bögrét, bizony szívesen jutalmazza magát vele, de ma már szigorúan csak mértékkel.