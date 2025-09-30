szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tippek, praktikák

1 órája

Ideje felkészíteni szervezetünket a hideg hónapokra - ezt ajánlja a vasi gyógyszerész

Címkék#Dr Németh Ákos#gyógyszerészkamara#vitamin#ősz

Hogyan készítsük fel szervezetünket az őszi-téli szezonra. Mikor kezdjünk vitamint szedni? S legfőképp: milyen vitamint válasszunk? Utánajártunk.

Cseh-Egyed Bernadett

A tanévkezdéssel egyidőben megkezdődött a náthás-köhögős időszak. Érezhetően több a beteg, rendszeresen keresik a szezonális készítményeket, mint például az orrspray-ket, torokfertőtlenítőket, de több gyermek antibiotikumos kezelésre is szorul – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerész Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, a vépi gyógyszertár vezetője. Hozzátette: a patikában felkészültek a szezonra, egyeztettek a helyi háziorvosokkal, és az általuk javasolt, preferált termékekből, készítményekből nagyobb mennyiséget beraktároztak, megelőzvén az ellátási problémát. Lassan itt az ideje a vitaminpótlásnak is.

Vitaminpótlás ősszel
Vitaminpótlás ősszel 
Fotó: Cseh Gábor

Vitaminpótlás ősszel: a C vitamin és a D vitamin a legfontosabbak

Ideje felkészíteni a szervezetünket is az előttünk álló szezonra – mondta a szakember. Aki valóban változatosan, megfelelő mennyiségben és minőségben fogyaszt zöldségeket, gyümölcsöket, mellé pedig mozog és elegendő időt tartózkodik a napon, még várhat a vitaminszedéssel. Aki nem így tesz, annak mindenképp 

ajánlott lassan elkezdeni valami multivitamint, probiotikumot szedni, de már önmagában a C és D vitamin pótlásával is sokat tehetünk 

az egészségünkért. Ezekhez ma már tabletta, pezsgőtabletta, rágótabletta formájában is hozzájuthatunk. 

Ugyanilyen fontos a megelőzés - ezt a pandémia alatt már megtanultunk, alkalmazzuk most is: a rendszeres és alapos kézmosás, tünetek észlelése esetén a maszkhasználat, és hogy ha betegek vagyunk, maradjunk otthon. Dr. Németh Ákos kiemelte: ajánlatos a szervezet egyéni igényeit is figyelembe venni. Emellett érdemes a házipatikát is feltölteni, hogy többek között fájdalomcsillapító, orrspray, torokfájás elleni gyógyszer legyen otthon. Ebben is tudnak segíteni a patikában.

Közeledik az influenzaszezon: nagyobb fellángolásokra számít a szakértő

A Covid-járvány idején vélhetően a maszkhasználat miatt a klasszikus influenza nem nagyon tudott terjedni, szakemberek szerint tavaly ezért volt a megszokotthoz képest erősebb és nagyobb az influenzaszezon. Várhatóan idén télen is nagyobb fellángolássokkal jelenik meg a vírus - magyarázta a gyógyszerész, azt javasolja: aki teheti – az idősek, krónikus betegek pedig különösen – vegyék fel az influenzaoltást. Várhatóan néhány hét múlva elérhetőek lesznek a vakcinák a háziorvosoknál, fizetős változatuk pedig a patikákban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu