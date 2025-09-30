Ideje felkészíteni szervezetünket a hideg hónapokra - ezt ajánlja a vasi gyógyszerész

A tanévkezdéssel egyidőben megkezdődött a náthás-köhögős időszak. Érezhetően több a beteg, rendszeresen keresik a szezonális készítményeket, mint például az orrspray-ket, torokfertőtlenítőket, de több gyermek antibiotikumos kezelésre is szorul – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerész Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, a vépi gyógyszertár vezetője. Hozzátette: a patikában felkészültek a szezonra, egyeztettek a helyi háziorvosokkal, és az általuk javasolt, preferált termékekből, készítményekből nagyobb mennyiséget beraktároztak, megelőzvén az ellátási problémát. Lassan itt az ideje a vitaminpótlásnak is.

Vitaminpótlás ősszel

Vitaminpótlás ősszel: a C vitamin és a D vitamin a legfontosabbak

Ideje felkészíteni a szervezetünket is az előttünk álló szezonra – mondta a szakember. Aki valóban változatosan, megfelelő mennyiségben és minőségben fogyaszt zöldségeket, gyümölcsöket, mellé pedig mozog és elegendő időt tartózkodik a napon, még várhat a vitaminszedéssel. Aki nem így tesz, annak mindenképp

ajánlott lassan elkezdeni valami multivitamint, probiotikumot szedni, de már önmagában a C és D vitamin pótlásával is sokat tehetünk

az egészségünkért. Ezekhez ma már tabletta, pezsgőtabletta, rágótabletta formájában is hozzájuthatunk.

Ugyanilyen fontos a megelőzés - ezt a pandémia alatt már megtanultunk, alkalmazzuk most is: a rendszeres és alapos kézmosás, tünetek észlelése esetén a maszkhasználat, és hogy ha betegek vagyunk, maradjunk otthon. Dr. Németh Ákos kiemelte: ajánlatos a szervezet egyéni igényeit is figyelembe venni. Emellett érdemes a házipatikát is feltölteni, hogy többek között fájdalomcsillapító, orrspray, torokfájás elleni gyógyszer legyen otthon. Ebben is tudnak segíteni a patikában.

Közeledik az influenzaszezon: nagyobb fellángolásokra számít a szakértő

A Covid-járvány idején vélhetően a maszkhasználat miatt a klasszikus influenza nem nagyon tudott terjedni, szakemberek szerint tavaly ezért volt a megszokotthoz képest erősebb és nagyobb az influenzaszezon. Várhatóan idén télen is nagyobb fellángolássokkal jelenik meg a vírus - magyarázta a gyógyszerész, azt javasolja: aki teheti – az idősek, krónikus betegek pedig különösen – vegyék fel az influenzaoltást. Várhatóan néhány hét múlva elérhetőek lesznek a vakcinák a háziorvosoknál, fizetős változatuk pedig a patikákban.