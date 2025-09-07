Volt egyszer egy Bölcseleti Líceum Szombathelyen

A Líceumot azután az 1850-ben elrendelt oktatási reform a premontreiek által vezetett gimnáziumba olvasztotta. Az 1867-es kiegyezés után született meg az a gondolat, hogy Szombathelyen egy „reáltanodát” kellene létesíteni, mivel a megyeszékhely egyetlen gimnáziuma, a premontrei rendi főgimnázium zsúfolásig megtelt, és helyhiány miatt évente átlag 40-50 jelentkezőt nem tudott felvenni. A gondok orvoslására a város vezetői egy reáltanoda mielőbbi felállítása ügyében évről-évre ismételten felterjesztéseket intéztek a kultuszminiszterhez.

A hozzájárulás elnyerése nyomán a város által felajánlott Faludi Ferenc utcai épületben 1912. szeptemberben tarthatták meg a Főreáliskola első tanévének megnyitóját. Ennek igazgatójául Perepatits István budapesti tanárt nevezték ki. Az új iskola igen gyorsan benépesült. Az 1913/14-es tanévben 169, 1920-ban pedig már 529 növendék tanult falai között és hamarosan szűknek bizonyult.

A város ezért Brenner János szombathelyi építésszel új épületet terveztetett, amelyet a mai Károli Gáspár téren 1929 szeptemberében kezdtek építeni. Átadására 1930. november 25-én került sor, és az intézmény ezt követően vette fel a M. Kir. Állami Faludi Ferenc Reálgimnázium nevet. A gimnázium épületének sorsát a második világháború pecsételte meg. Kezdetben a 3. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház sebesültjeit kezelték itt, majd 1945-től 1958-ig szovjet katonai kórházként működött. Az intézményt 1948-ban a Szombathelyi Premontrei Gimnáziummal Nagy Lajos Gimnázium néven egyesítették.

A „Faludi” egykori épületében, annak átalakítása után, hozták létre a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetet, amely 1971-től a Pécsi Tanárképző kihelyezett tagozataként működött, majd 1974-ben Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven önállóvá vált, és 1984-ben felvette Berzsenyi Dániel nevét. Itt az egyetem alapításig folyt főiskolai képzés. A „Faludi” emléke napjainkig fennmaradt. Jeles személyiségek, többek között Pungor Ernő akadémikus, Fábián Pál nyelvészprofesszor, Weöres Sándor költő, Varga János, az Országos Levéltár hajdani főigazgatója és Konkoly István szombathelyi megyéspüspök mindig „Alma materük”-ként tartották számon.



