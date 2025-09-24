szeptember 24., szerda

Közlekedés

1 órája

Nagy késésekre kell számítani ezeknél az InterCity vonatoknál

Címkék#gysev#késés#intercity

Rendkívüli közlekedési helyzetet történt a GYSEV Zrt-nél.

Vaol.hu

A GYSEV Zrt hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között keletkezett műszaki hiba miatt a Sopron-Budapest-Sopron útirányon közlekedő InterCity vonatoknál késésekre kell számítani. Az okozott kellemetlenség miatt elnézést kérnek.

 

 

 


 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
