Közlekedés
1 órája
Nagy késésekre kell számítani ezeknél az InterCity vonatoknál
Rendkívüli közlekedési helyzetet történt a GYSEV Zrt-nél.
A GYSEV Zrt hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között keletkezett műszaki hiba miatt a Sopron-Budapest-Sopron útirányon közlekedő InterCity vonatoknál késésekre kell számítani. Az okozott kellemetlenség miatt elnézést kérnek.
