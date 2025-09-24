Nagy késésekre kell számítani ezeknél az InterCity vonatoknál

A GYSEV Zrt hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között keletkezett műszaki hiba miatt a Sopron-Budapest-Sopron útirányon közlekedő InterCity vonatoknál késésekre kell számítani. Az okozott kellemetlenség miatt elnézést kérnek.



