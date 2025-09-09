Vonattal ütközött az átjáróban megállt sofőr Sümegen

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 februárjában, Sümeg térségében, tehergépkocsival közlekedése során nem észlelte a közút-vasút kereszteződésében a fénysorompó piros jelzését, oda behajtott és letörte a félsorompó csapórúdját.

A vádlott az ütközést követően megállt a vasúti átjáróban, ahova ekkor érkezett a vasúti szerelvény. A vonat vezetője gyorsfékezett, azonban a szerelvény érintőlegesen ütközött a tehergépkocsi elejével.

A vádlott balesetet követően elhajtott a helyszínről.

A Szombathelyi Járási Ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.