szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ágh Péter jó hírekkel érkezett a szüreti mulatságra

19 perce

Kemencét avattak Vönöckön

Címkék#Vönöck#kemence#Ágh Péter

Követve a hagyományokat, szüreti vigassággal ünnepelték Vönöckön a betakarítás időszakát. A programon megáldották a falu új kemencéjét, Ágh Péter országgyűlési képviselő pedig jó híreket hozott a vönöckieknek.

Vaol.hu
Kemencét avattak Vönöckön

Élen a kisbíróval, hosszú sorban, 15 feldíszített jármű indult útnak Vönöck utcáin, a szüreti felvonulók vidámsággal, jókedvvel, tánccal, énekkel töltötték meg Vönöck utcáit. Az otthon maradt lakosok kedves vendégszeretettel, frissítőkkel várták a felvonulókat.  A legszebben feldíszített jármű közönségszavazat alapján este díjazásban is részesült. 

Kemencét avattak Vönöckön
Kemencét avattak Vönöckön
Fotó: Koszorú Mihály

Új közösségi kemencét avattak Vönöckön

 A szüreti felvonulás részekén adták át a település új kemencéjét is.  - Közösségünk összefogását és erejét méltó módon szimbolizálja a felavatott és megáldott kemence. Az előző képviselő-testület egy gyönyörű pagodát ajándékozott településünknek a Művelődési Ház udvarán, melyet a jelenlegi képviselő társakkal  továbbgondoltunk.  Nagyon sok segítő ember közös munkájának és anyagi támogatásának köszönhetően négy hónap alatt elkészült Vönöck közösségi kemencéje megerősített talapzaton a pagoda alatt. Bízom benne sok örömöt, finom falatokat és megannyi  közös élményt nyújt majd mindannyiunknak – fogalmazott Tarczi Györgyi polgármester.  

 A programokat a gyermekek tánca színesítette: fellépett a Kemenesmagasi Így tedd rá és a Zenit Dance Studio, közben kemencében sült omlós hús és vadpörkölt várta az érdeklődőket. 

 A rendezvényen nagyon jól megfért egymás mellett a táncra vágyó közönség és a focimeccset néző szurkolótábor. Öröm volt együtt ünnepelni, és látni a sok vidám arcot. Köszönöm a segítők önzetlen munkáját. Ha az erőinket összeadjuk, akkor mindig van előre - fogalmazott Tarczi Györgyi. 

Támogatások a falunak

Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is ellátogatott a szüreti mulatságra, és átadta azt a miniszteri támogatói döntést, miszerint a Versenyképes Járások Programban újabb források érkeznek a faluba. Egyúttal szólt arról is, a Magyar Templom-felújítási Programból az evangélikus templom villamoshálózatának felújítására nyert támogatást a gyülekezet. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu