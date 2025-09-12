Élen a kisbíróval, hosszú sorban, 15 feldíszített jármű indult útnak Vönöck utcáin, a szüreti felvonulók vidámsággal, jókedvvel, tánccal, énekkel töltötték meg Vönöck utcáit. Az otthon maradt lakosok kedves vendégszeretettel, frissítőkkel várták a felvonulókat. A legszebben feldíszített jármű közönségszavazat alapján este díjazásban is részesült.

Kemencét avattak Vönöckön

Fotó: Koszorú Mihály

Új közösségi kemencét avattak Vönöckön

A szüreti felvonulás részekén adták át a település új kemencéjét is. - Közösségünk összefogását és erejét méltó módon szimbolizálja a felavatott és megáldott kemence. Az előző képviselő-testület egy gyönyörű pagodát ajándékozott településünknek a Művelődési Ház udvarán, melyet a jelenlegi képviselő társakkal továbbgondoltunk. Nagyon sok segítő ember közös munkájának és anyagi támogatásának köszönhetően négy hónap alatt elkészült Vönöck közösségi kemencéje megerősített talapzaton a pagoda alatt. Bízom benne sok örömöt, finom falatokat és megannyi közös élményt nyújt majd mindannyiunknak – fogalmazott Tarczi Györgyi polgármester.

A programokat a gyermekek tánca színesítette: fellépett a Kemenesmagasi Így tedd rá és a Zenit Dance Studio, közben kemencében sült omlós hús és vadpörkölt várta az érdeklődőket.

A rendezvényen nagyon jól megfért egymás mellett a táncra vágyó közönség és a focimeccset néző szurkolótábor. Öröm volt együtt ünnepelni, és látni a sok vidám arcot. Köszönöm a segítők önzetlen munkáját. Ha az erőinket összeadjuk, akkor mindig van előre - fogalmazott Tarczi Györgyi.

Támogatások a falunak

Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is ellátogatott a szüreti mulatságra, és átadta azt a miniszteri támogatói döntést, miszerint a Versenyképes Járások Programban újabb források érkeznek a faluba. Egyúttal szólt arról is, a Magyar Templom-felújítási Programból az evangélikus templom villamoshálózatának felújítására nyert támogatást a gyülekezet.